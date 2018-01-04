50 سيارة في سباق الصعود إلى ارتفاع 300 متر

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تختتم اليوم فعاليات مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب - والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتتجدد الإثارة والندية في حفل الختام عبر تحدي الجولة الثانية لبطولة صعود تل مرعب لسيارات الدفع الرباعي، لرسم لوحة مميزة بعد تسعة أيام عاشها رواد التل من المتعة والإثارة خلال منافسات البطولات والتحديات المختلفة.

وتبدأ المنافسة في السادسة مساء مع التحدي القوي والذي ينطلق بين شباب ومحترفي هذه الرياضة لكسر الأرقام والوصول للأزمة الأفضل، ومن المنتظر مشاركة 50 سيارة من مختلف أنحاء الخليج في تحدي صعود أعلى كثب رملي في المنطقة والذي يصل ارتفاعه إلى 300 متر مع زاوية انحدار فريدة من نوعها وصنعت بعوامل طبيعية وبدون أي تدخلات صناعية، حيث الطبيعة تغلف أجواء وتضاريس ومناخ منطقة تل مرعب.

وتنطلق منافسة صعود التل أو ضرب التل بأربع فئات مختلفة هي فئة 6 سلندر جير عادي، فئة 6 سلندر مزود، 8 سنلدر جير عادي و8 سلندر مزود، وستكون المنافسة على المركز الأول ومحاولة تحقيق أفضل زمن في كل فئة، وتأتي منافسات صعود التل لكي تكون خلاصة تجهيز وإعداد لمختلف المتسابقين استمرت لفترة طويلة، وأحياناً تصل إلى شهور من الإعداد لأجل ثوانٍ ولحظات انطلاق السيارات من الأسفل وإلى أعلى التل في تجربة مثيرة وقوية عبر المنافسة في تل مرعب.

وأعدت اللجنة المنظمة موقع المنافسة ومسار الصعود على تل مرعب، بالإضافة إلى توفير كل ما يلزم من أجل ضمان أفضل تحكيم، وسيتم تخصيص محاولتين لكل سيارة للوصول للزمن الأفضل، كما أن لكل سيارة الحق في اختيار المحاولة في أي توقيت ما بين السادسة والثانية عشرة ليلاً، ويتم تتويج الفائزين في مسابقتي اليوم وأمس.