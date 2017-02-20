إطلاق حملة «استكشف كيرالا» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق دائرة السياحة في ولاية كيرالا بالتعاون مع مجموعة اللولو العالمية فعاليات حملة السياحة والسفر التي تقام لمدة أربعة أيام تحت شعار «استكشف كيرالا» في العاصمة أبوظبي.

وتهدف هذه الفعالية إلى الترويج لولاية كيرالا -«خير الله» كما يطلق عليها باللغة المحلية - كأحد عوامل الجذب السياحي في أسواق الشرق الأوسط وجذب السياح العرب من المواطنين والمقيمين من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العطلة الصيفية وفترة الأمطار الموسمية في الهند. ويشارك في الفعالية مكتب الترويج السياحي الهندي للسياحة في دبي، دائرة السياحة الهندية ومجلة «براند كيرالا».

وتم كشف النقاب عن الشعار الرسمي لمعرض «اكتشف كيرالا» من قبل بيناراي فيجاين الوزير الأول لولاية كيرلا، بحضور أشرف علي إم إيه، المدير التنفيذي لمجموعة اللولو العالمية، وناندا كومار، مسؤول الاتصال والعلاقات العامة في مجموعة اللولو، وبيجو كوتاراثيل، أمين سر الشؤون الإعلامية وعدد من كبار المسؤولين.

وتنعقد الفعالية خلال الفترة من 22-25 فبراير الجاري في المشرف مول بأبوظبي، حيث سيقوم العديد من الفنادق والمنتجعات الرائدة في ولاية كيرالا، من بينهم فنادق ومنتجعات رافيز، أوداي سامودرا كوفالام، فيثيري فيلاج واياناند، ومنتجعات ثوماثيرام أيورفيدا وكبار منظمي الرحلات السياحية التي تعرض منتجاتها، بالإضافة إلى عروض للترويج لمختلف عوامل الجذب السياحي المتنوعة في كيرالا.