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مستفيدة من الزخم والتكنولوجيا الحديثة

الإمارات تستعرض خبراتها في «الدولي للمعارض والمؤتمرات»
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تاريخ النشر: الإثنين 20 فبراير 2017

الشارقة (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات في اجتماع الاتحاد الدولي للمعارض والمؤتمرات الذي عقد مؤخرا في مدينة برشلونة الإسبانية، بهدف تطوير صناعة المعارض والاستفادة من آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا، بحسب بيان أمس.

وترأس الوفد الإماراتي سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة رئيس الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية ورئيس الجمعية العالمية لصناعة المعارض (أوفي) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك في الاجتماع ممثلين عن أكثر من 50 دولة من دول العالم، حيث التقى والوفد المرافق بعدد كبير من الرؤساء التنفيذيين والمديرين العاملين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم، وناقش معهم آخر المستجدات على هذه الصناعة، وكيفية تطويرها كما بحث معهم نشاطات الاتحاد المختلفة وعمله للعام الجاري، وخططه للعام المقبل.

وراجع المشاركون النقاط التي تمت مناقشتها في الاجتماع السابق للاتحاد الذي جرى في مدينة شنغهاي الصينية، كما ناقشوا فعاليات الاتحاد المقبلة ومن أهمها القمة العالمية للرؤساء التنفيذين والمؤتمر الأسيوي والمؤتمر الأوروبي، كما بحثوا آخر المستجدات على فرعي الاتحاد في شنغهاي والشرق الأوسط.

وأكد المدفع أن الاجتماع وفر فرصة مثالية لتبادل وجهات النظر والخبرات المتعددة، حيث تحدث كبار المديرين التنفيذين في العالم عن تجاربهم الخاصة في تطوير صناعة المعارض في بلادهم، وكيفية الاستفادة من آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا، واستعمال وسائل الإعلام الجديد وبالذات منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتسخيرها في خدمة القطاع وتحسين العمليات التسويقية والترويجية لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة. ... المزيد
     
 

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