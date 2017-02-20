«جمارك دبي» تعزز جهودها لتفعيل دور فريق العمل الموحد للملكية الفكرية

دبي (الاتحاد)
استضافت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي اجتماعاً لفريق العمل الموحد للملكية الفكرية على مستوى الدولة، والذي يتولى التنسيق بين الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وترأس يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، الاجتماع في مقر الدائرة، بحضور عبدالله التلاي من وزارة الاقتصاد، ومحمد الدليل من الهيئة الاتحادية للجمارك، وأحمد محمد سرحان من المجلس الوطني للإعلام، وإبراهيم بهزاد من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومحمد سامح علي من هيئة الصحة بدبي، وعمر بن هندي من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وعمرو السوسي وآية حمدي من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومحبوبة باقر مدير قسم التوعية والتثقيف بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي، وعهود البخيت إداري أول بالإدارة.
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وعرض يوسف عزير مبارك إنجازات إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي ودورها في تنظيم ورش العمل، والأنشطة التوعوية لمكافحة البضائع المقلدة والتحذير من مخاطرها على الصحة العامة وأضرارها الاقتصادية.
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وأشاد إبراهيم بهزاد بالإنجازات المحققة من قبل فريق العمل الموحد، وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على التعاون مع كل الجهات الممثلة في الفريق لتعزيز التوعية والتثقيف بحماية حقوق الملكية الفكرية، وأشار محمد سامح علي إلى دور هيئة صحة بدبي في التصدي للمتلاعبين بحقوق الملكية الفكرية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكد على ضرورة التعاون المشترك في جميع النشاطات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد عمر بن هندي أن المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» تحرص على التنسيق والتعاون مع كل الجهات المشاركة في مجال تنسيق الاجتماعات مع الوفود الأجنبية الزائرة لإطلاعهم على جهود الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية، واستعرضت آية حمدي نشاطات جمعية الإمارات للملكية الفكرية وخطتها لتنظيم المؤتمرات وورش العمل في عام 2017، وأكدت على أهمية المشاركة وتبادل الدورات التدريبية، وكذلك المشاركة في النشاطات التثقيفية والمؤتمرات.