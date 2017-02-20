«جمارك دبي» تعزز جهودها لتفعيل دور فريق العمل الموحد للملكية الفكرية

دبي (الاتحاد)

استضافت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي اجتماعاً لفريق العمل الموحد للملكية الفكرية على مستوى الدولة، والذي يتولى التنسيق بين الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وترأس يوسف عزير مبارك، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، الاجتماع في مقر الدائرة، بحضور عبدالله التلاي من وزارة الاقتصاد، ومحمد الدليل من الهيئة الاتحادية للجمارك، وأحمد محمد سرحان من المجلس الوطني للإعلام، وإبراهيم بهزاد من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومحمد سامح علي من هيئة الصحة بدبي، وعمر بن هندي من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وعمرو السوسي وآية حمدي من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومحبوبة باقر مدير قسم التوعية والتثقيف بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي، وعهود البخيت إداري أول بالإدارة.

وافتتح يوسف عزير مبارك الاجتماع مرحباً بالحضور، مؤكداً أهمية دور فريق العمل الموحد للملكية الفكرية في تعزيز التعاون والتنسيق بين كل الأطراف والجهات المسؤولة عن حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة، وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي: «حقق فريق العمل الموحد للملكية الفكرية العديد من الإنجازات على صعيد تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة والفعاليات بين أعضاء الفريق، ما يدفعنا للعمل الآن على تفعيل دور فريق العمل الموحد ليحقق إنجازات أكبر استعداداً لاستضافة الدولة معرض إكسبو دبي 2020، ولذلك نحرص في جمارك دبي على فتح قنوات التواصل الدائم مع كل الوزارات والدوائر والمؤسسات الممثلة في فريق العمل الموحد لتنسيق الجهود بيننا على طريق تحقيق نجاح منقطع النظير في استضافة هذا المعرض الذي يعد أهم حدث اقتصادي وتجاري دولي».

وعرض يوسف عزير مبارك إنجازات إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي ودورها في تنظيم ورش العمل، والأنشطة التوعوية لمكافحة البضائع المقلدة والتحذير من مخاطرها على الصحة العامة وأضرارها الاقتصادية.

وأوضح مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي أن حماية حقوق الملكية الفكرية تدعم قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، عبر حماية المستهلك من أضرار البضائع المقلدة، وتحسين بيئة الاستثمار من خلال الحفاظ على حقوق المستثمرين وتمكينهم من تحقيق أفضل مستويات العائد، بعيداً عن تكبد الخسائر نتيجة لتقليد علاماتهم التجارية، الأمر الذي يجعل الاقتصاد الوطني قادراً على جذب المزيد من الاستثمارات ويعزز النمو في قيمة التجارة الخارجية.

وأشاد إبراهيم بهزاد بالإنجازات المحققة من قبل فريق العمل الموحد، وأكد حرص دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على التعاون مع كل الجهات الممثلة في الفريق لتعزيز التوعية والتثقيف بحماية حقوق الملكية الفكرية، وأشار محمد سامح علي إلى دور هيئة صحة بدبي في التصدي للمتلاعبين بحقوق الملكية الفكرية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكد على ضرورة التعاون المشترك في جميع النشاطات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأكد عمر بن هندي أن المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» تحرص على التنسيق والتعاون مع كل الجهات المشاركة في مجال تنسيق الاجتماعات مع الوفود الأجنبية الزائرة لإطلاعهم على جهود الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية، واستعرضت آية حمدي نشاطات جمعية الإمارات للملكية الفكرية وخطتها لتنظيم المؤتمرات وورش العمل في عام 2017، وأكدت على أهمية المشاركة وتبادل الدورات التدريبية، وكذلك المشاركة في النشاطات التثقيفية والمؤتمرات.