«حديد الإمارات» تعزز وجودها في أوروبا بمشاركتها في «إنفرا تك»

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت حديد الإمارات، للمرة الأولى منذ إنشائها‏‭ ‬في ‬الدورة ‬12 ‬من ‬معرض «‬إنفرا ‬تك»‬، ‬المعرض ‬التجاري ‬المتخصص ‬بقطاع ‬إنشاءات ‬البنية ‬التحتية ‬والذي ‬يعقد ‬كل ‬عامين ‬في ‬روتردام، ‬واختتمت ‬أعماله ‬مؤخراً ‬في يناير ‬2017، بحسب بيان أمس. وتهدف حديد الإمارات من مشاركتها في هذا المعرض المتخصص، إلى تعزيز وجودها في القارة الأوروبية، حيث انضمت إلى موزعها المعتمد لمنتجاتها من اللوائح الارتكازية في المنطقة، ميفر آند ميفر، الشركة الشهيرة بتوفير الحلول اللازمة لقطاع إنشاءات البنية التحتية والبحرية ومقرها الرئيس في هولندا والتي عملت على توريد توزيع كميات كبيرة من منتجات حديد الإمارات من اللوائح الارتكازية في الأسواق الأوروبية.

وعرضت حديد الإمارات خلال المعرض منتجاتها الفريدة والمميزة من‏‭ ‬مجموعة ‬اللوائح ‬الارتكازية، ‬وهي ‬مقاطع ‬إنشائية ‬طويلة ‬مدرفلة ‬على ‬الساخن ‬وبنظام ‬تشابك ‬متداخل ‬على ‬كل ‬من ‬جانبي ‬الألواح ‬لتشكيل ‬جدار ‬وساتر ‬معدني ‬لمنع ‬تسرب ‬المياه ‬أو انزلاقات ‬التربة، ‬وتستخدم ‬في ‬أعمال ‬الحفر ‬العميقة ‬للجدران ‬الاستنادية ‬والسدود ‬وأرصفة ‬الموانئ، ‬حيث ‬تعتبر ‬حديد ‬الإمارات ‬المصنّع ‬الوحيد ‬للألواح ‬الارتكازية ‬المدرفلة ‬على ‬الساخن ‬في ‬منطقة ‬الشرق ‬الأوسط، ‬وضمن ‬قلائل ‬المصنّعين ‬لهذا ‬المنتج ‬على ‬المستوى ‬العالمي.

وزودت حديد الإمارات العديد من المشاريع في الإمارات وأفريقيا وأوروبا وكندا والولايات المتحدة الأميركية والهند وجنوب شرق آسيا بمنتجاتها من اللوائح الارتكازية، حيث سجّلت الشركة خلال العام 2016 مبيعات بلغت حوالي 51,730 طن مقارنة ب15,360 طن خلال العام 2015 محققة بذلك زيادة قدرها 236.8%. وانطلق «إنفرا تك» عام 1996، وهو معرض تجاري متخصص بقطاع إنشاءات البنية التحتية، ويُعقد كل عامين في روتردام، ويعتبر منصة لعرض التميز ضمن القطاع.