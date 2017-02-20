«اقتصادية أبوظبي» تبحث تعزيز الخدمات المالية مع اليابان

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان في مجالات الاستثمار والمال والأعمال، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا وخلق المزيد من الفرص المشتركة بين الجانبين، بحسب بيان أمس.

جاء ذلك خلال استقبال خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة بمكتبه بمقر الدائرة مع كانجي فوجي كامو، سفير اليابان لدى الدولة، وبحضور ماساتو كاندا، نائب رئيس مركز الخدمات المالية لشؤون العلاقات الدولية في حكومة اليابان، وستيفن بارنت مدير إدارة مركز تطوير الأعمال المالية بسوق أبوظبي العالمي.

وأكد خليفة المنصوري خلال اللقاء حرص حكومة إمارة أبوظبي على استمرار التعاون المشترك مع اليابان بما يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تربط بين البلدين الصديقين، وذلك من خلال تفعيل زيارات الوفود الرسمية بين الجانبين وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة التي من شأنها أن تسهم في فتح آفاق أوسع بين الجانبين.

وأوضح أن إمارة أبوظبي مقبلة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تركز عليها حكومة الإمارة في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز دور القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة الأمر الذي يسهم في فتح آفاق أوسع من التعاون والاستثمار المشترك بين أبوظبي واليابان.

وأشار سعادة وكيل الدائرة إلى أن مشروع مركز أبوظبي المالي العالمي في جزيرة الماريا يعد خطوة إضافية نحو تحويل أبوظبي إلى مركز مالي عالمي جاذب للاستثمارات المالية من خلال تحسين البيئة الاستثمارية والترويج لمكانة أبوظبي كسوق عالمية رائدة تشكل حلقة وصل استراتيجية بين أسواق الشرق الأقصى وأوروبا مما يعزز من أداء التداولات العالمية وسرعته مشيرا إلى أهمية انعقاد الدورة الثانية لمنتدى التعاون المالي بين الامارات واليابان والتي ستعقد الشهر القادم في طوكيو.

من جانبه، قال كانجي فوجي كامو، سفير اليابان لدى الدولة، إن بلاده تعد من اهم الشركاء الاستراتيجيين لإمارة ابوظبي وتتميز علاقاتهما الاقتصادية والسياسية بنمو مضطرد على مدى السنوات الماضية وحققت إنجازات غير مسبوقة من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري والمشاريع الاستثمارية المشتركة. وأبدى كامو اهتمام بلاده بتعزيز دور القطاع الخاص من البلدين وخاصة العمل على جذب الشركات اليابانية الى إمارة أبوظبي مشيرا الى أهمية نتائج الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي بين معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومعالي هيروشيقي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني والذي ركز على بحث آلية تفعيل وتطوير دور مجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي في تعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وخاصة المشاريع الاستثمارية المتاحة في كل من أبوظبي واليابان موضحا بأن المجلس يدرس حاليا تشكيل فريق عمل مشترك معني بالقطاع المالي بين الجانبين.