«واحة الصجعة» الصناعية تبدأ تسليم الأراضي للمستثمرين

الشارقة (الاتحاد)

بدأت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، والجهة المالكة لمشروع واحة الصجعة الصناعية، أحد أكبر المشاريع الصناعية في المنطقة، تسليم قطع أراضي المشروع، بعد اكتمال إنجاز أعمال المشروع في ديسمبر الماضي.

وقال عبد العزيز فكري، مدير أول واحة الصجعة الصناعية: «بعد اكتمال إنجاز أعمال مشروع واحة الصجعة الصناعية، في الوقت المحدد وبأعلى المعايير والمواصفات العالمية، واستمراراً لنجاح هذا المشروع، والذي يعد إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الصناعية في المنطقة، بدأنا تسليم مجموعة من الأراضي لأصحابها من المستثمرين الذين قاموا بشرائها في وقت سابق».

وأكد فكري أن إطلاق مشروع واحة الصجعة جاء في إطار الاستراتيجية والرؤية الاقتصادية لحكومة الشارقة، الهادفة إلى تعزيز قوة وتنوع الاقتصاد، وزيادة قدراته التنافسية، من أجل تحقيق الازدهار للإمارة ولاقتصاد دولة الإمارات.

ويقع مشروع واحة الصجعة الصناعية على مساحة تقارب 15 مليون قدم مربعة، ويضم 353 وحدة عقارية، تتوزع بين 220 وحدة مخصصة للصناعات الخفيفة، و45 وحدة مخصصة للصناعات المتوسطة، و84 وحدة مخصصة للصناعات التجارية والمتعددة الاستخدامات، و3 وحدات للتجزئة، إضافة إلى وحدة مخصصة لسكن الموظفين.

وفضلاً عن ذلك يتيح المشروع للمستثمرين الوصول المباشر إلى بنى تحتية لوجستية مصممة وفق أحدث المعايير العالمية، لمساعدة الشركات والأفراد على استيراد وتصدير وإعادة تصدير السلع والمواد، من وإلى دولة الإمارات، كما يتميز بموقعه الاستراتيجي على مقربة من شارع الإمارات «E611»، وعلى مقربة من مطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية.

وواحة الصجعة الصناعية هي أول مشروع تطرحه شركة الشارقة لإدارة الأصول للبيع بنظام التملك الحر والإيجار لمدة 100 عام؛ حيث يمكن للأفراد والشركات من مواطني دولة الإمارات ودول الخليج العربي، وكذلك مواطني الدول العربية، التملك الحر لأراضي المشروع، في حين أن المقيمين من مواطني الدول الأخرى يتم التعامل معهم وفق نظام الانتفاع المعمول به في الإمارة.