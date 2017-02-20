10 مليارات درهم استثمارات المشاريع العقارية قيد التنفيذ في «جزر ديرة»

يوسف العربي (دبي)

بلغ إجمالي حجم المشروعات «قيد التنفيذ» في جزر ديرة نحو 10 مليارات درهم موزعة على نحو 12 مشروعاً رئيسياً، بحسب علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية المطور الرئيسي للمشروع.

وقال لوتاه، خلال جولة صحفية في «جزر ديرة» إن شركة نخيل قامت بإطلاق مجموعة من المشروعات العقارية مثل «جزر ديرة مول» باستثمارات 1.7 مليار درهم، و«ديرة بوليفارد» الذي يضم نحو 16 برجاً بقيمة 5 مليارات درهم، فضلاً عن السوق الليلي الذي يضم نحو 5000 محلاً تجاريا ويعد الأكبر من نوعه في العالم.

وأشار إلى أن الموقع المتميز لجزر ديرة، وتسارع وتيرة تنفيذ البنية التحتية حفز مطورين عالميين لرصد استثمارات ضخمة لتطوير مشروعات في قطاع الضيافة، مشيراً إلى أن إبرام «نخيل» العقارية، ومجموعة «سنتارا» التايلندية للفنادق والمنتجعات، اتفاقية لإنجاز مشروع مشترك بقيمة 500 مليون درهم.

وأوضح لوتاه أن «نخيل»، أبرمت شراكة مع «ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية لتطوير منتج عالمي يضيف 750 غرفة شاطئية على غرار المنتجعات بجزر ديرة بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 900 مليون درهم.