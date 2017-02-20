%1.6 ارتفاع التضخم بالدولة العام الماضي

بسام عبد السميع (أبوظبي)

ارتفع معدل التضخم في الدولة خلال عام 2016 إلى 1,6% مسجلاً أدنى ارتفاع له خلال 3 سنوات، بحسب تقرير الرقمي القياسي لأسعار المستهلك في الإمارات 2016 الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس.

وكان التضخم قد ارتفع بنسبة 4,07% خلال عام 2015 وبنسبة 2,3% خلال عام 2014.

وأرجع التقرير ارتفاع التضخم بتلك النسبة إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 4,22% خلال عام 2016 مقابل عام 2015 وارتفاع أسعار مجموعة السكن والكهرباء والمياه والغاز بنسبة 3,6% والملابس والأحذية بنسبة 3,3% والمطاعم والفنادق بنسبة 2,1% خلال الفترة نفسها.

وأوضح التقرير، أن أسعار خدمات الصحة ارتفعت بنسبة 1,7% خلال عام 2016 مقابل عام 2015 وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1,01% والتبغ بنسبة 1,06%، بينما ارتفعت أسعار سلع وخدمات متنوعة بنسبة 0,8% والترويح والثقافة والتجهيزات المنزلية بنسبة 0,3% لكل منهما ولفت التقرير إلى أن أسعار النقل انخفضت بنسبة 4,08% خلال عام 2016 في حين انخفضت أسعار الاتصالات بنسبة 0,81%.

وأرجع التقرير، ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات إلى الارتفاع في أسعار بعض أصناف الخضراوات والفواكه والخبز والحبوب ومنتجاتها والأسماك والمأكولات البحرية فيما عزا انخفاض أسعار مجموعة النقل خلال 2016 مقارنة بعام 2015 إلى انخفاض أسعار السيارات وأسعار ووقود والزيوت والشحوم وخدمات صيانة وإصلاح معدات النقل.

وبحسب التقرير، ارتفع معدل التضخم في دبي بنسبة 2,9% خلال 2016، بينما ارتفع المعدل في أبوظبي بنسبة 2%، وفي أم القيوين بنسبة 1,3% والفجيرة بنسبة 1% والشارقة بنسبة 0,8% وعجمان بنسبة 0,5%، بينما انخفض معدل التضخم في رأس الخيمة بنسبة 0,4%.