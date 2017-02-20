%1.6 ارتفاع التضخم بالدولة العام الماضي

بسام عبد السميع (أبوظبي)
ارتفع معدل التضخم في الدولة خلال عام 2016 إلى 1,6% مسجلاً أدنى ارتفاع له خلال 3 سنوات، بحسب تقرير الرقمي القياسي لأسعار المستهلك في الإمارات 2016 الصادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أمس.
وكان التضخم قد ارتفع بنسبة 4,07% خلال عام 2015 وبنسبة 2,3% خلال عام 2014.
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وأوضح التقرير، أن أسعار خدمات الصحة ارتفعت بنسبة 1,7% خلال عام 2016 مقابل عام 2015 وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1,01% والتبغ بنسبة 1,06%، بينما ارتفعت أسعار سلع وخدمات متنوعة بنسبة 0,8% والترويح والثقافة والتجهيزات المنزلية بنسبة 0,3% لكل منهما ولفت التقرير إلى أن أسعار النقل انخفضت بنسبة 4,08% خلال عام 2016 في حين انخفضت أسعار الاتصالات بنسبة 0,81%.
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وبحسب التقرير، ارتفع معدل التضخم في دبي بنسبة 2,9% خلال 2016، بينما ارتفع المعدل في أبوظبي بنسبة 2%، وفي أم القيوين بنسبة 1,3% والفجيرة بنسبة 1% والشارقة بنسبة 0,8% وعجمان بنسبة 0,5%، بينما انخفض معدل التضخم في رأس الخيمة بنسبة 0,4%.