حمد بوعميم: دبي تواجه النزعات الحمائية بمزيد من التوسع والانفتاح العالمي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تواجه غرفة تجارة وصناعة دبي موجات العولمة المعاكسة وتزايد النزعات الحمائية بين الاقتصادات العالمية الكبرى، بمزيد من التوسع والانفتاح العالمي وترسيخ موقع الإمارة كمحور عالمي للتجارة والأعمال، بحسب حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، الذي أكد تمسك دبي بخيار الاقتصاد الحر وسياسات السوق.

وأضاف بوعميم، خلال استعراض استراتيجية الغرفة 2017-2021، أمس، أن تزايد النزعات الحمائية والمخاوف التي تهدد سياسات العولمة والاقتصاد الحر، باتت تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه صناع القرار الاقتصادي في مختلف دول العالم، معتبراً أن هذا التحول بمثابة المنعطف الخطير الذي سيؤثر على الاقتصاد العالمي برمته.

وأشار بوعميم إلى أن دبي استفادت بشكل واسع من الانفتاح الاقتصادي وسياسات السوق، مؤكداً أن دبي قادرة على مواجهة تداعيات الموجة الجديدة من الحمائية التي لن تدوم كثيراً في ظل رفض العديد من الاقتصادات النامية إلى هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن هذه الموجة من شأنها أن تولد إلى جانب التحديات المتوقعة، فرصاً واعدة للاقتصادات الأكثر انفتاحاً وارتباطاً بكافة الأسواق العالمية، ومنها دبي التي تسعى لترسيخ مكانتها كمحور عالمي للأعمال.

وقال إنه على الرغم من استمرار ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي في ظل التحولات الجديدة، إلا أن دبي حافظت على جاذبيتها للأعمال من خلال التركيز على الابتكار والعمل على فهم ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بشكل دائم ومستمر، ومنها تحدي ارتفاع كلفة الأعمال.