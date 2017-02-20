25.8 مليار درهم توزيعات نقدية لـ34 شركة

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي أعلنت مجالس إدارات 34 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية منحها للمساهمين، نحو 25.8 مليار درهم عن أرباح العام 2016، وذلك وفقاً لرصد أجرته وكالة أنباء الإمارات.

ومن المنتظر ارتفاع قيمة التوزيعات خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير الجاري، وذلك مع تواصل مجالس إدارات المزيد من الشركات الوطنية البالغ عددها 113 شركة عن توصياتها بشأن التوزيعات على المساهمين.

وبحسب الرصد فقد بلغت قيمة توزيعات 19 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 16.4 مليار درهم في حين أوصت 15 شركة مدرجة في سوق دبي المالي بتوزيع 9.4 مليار درهم على المساهمين.

وقال خبراء ماليون إن الشركات الوطنية المدرجة في أسواق المال الإماراتية لا زالت تتصدر المركز الأول على مستوى دول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط من حيث نسبة العائد على الاستثمار، وذلك وفقاً لما يظهره العديد من دراسات كبريات المؤسسات المالية العالمية المتخصصة.