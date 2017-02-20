«مدينة مصدر» تحتضن أول «منزل متعدد وسائل الراحة» في الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

تقدم «سانت جوبان»، الشركة المتخصصة في أسواق البناء، حلولاً مبتكرة ومستدامة لبناء «منزل متعدد وسائل الراحة» وموفر للطاقة في «مدينة مصدر»، وسيكتمل إنشاء المنزل في عام 2019 حيث سيكون المشروع الأول من نوعه للشركة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان أمس.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين في «مدينة مصدر» من قبل محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر»، وهادي ناصيف، المندوب العام لشركة سانت جوبان في الشرق الأوسط. ويمتاز «المنزل متعدد وسائل الراحة» من «سانت جوبان» بانخفاض استهلاكه للطاقة واعتماده على الطاقة الإيجابية، بمعنى أنه مصمم لينتج الطاقة أكثر مما يستهلك من خلال استخدام مواد وأساليب البناء عالية الأداء.

ويحقق المنزل لساكنيه نمط حياة مريحاً عبر أربعة محاور، تشمل الضوء، ونوعية الهواء، وأنظمة الصوت، والظروف الحرارية.

وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: «تعتبر مدينة مصدر مركزاً للابتكار والاستدامة، مما يجعلها الوجهة الأنسب لشركة سانت جوبان لاستعراض قدراتها المميزة في وسائل العيش المستدام».