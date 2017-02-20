%88.7 مؤشّر ثقافة الاستدامة في «كهرباء ومياه دبي»

دبي (الاتحاد)

حققت ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي ‬نتائج ‬قياسية ‬عالمية ‬في ‬مؤشّر ‬ثقافة ‬الاستدامة ‬المؤسّسية، والتي أظهرت ‬‬أداءً ‬قوياً ‬وتقدّماً ‬ملحوظاً ‬في ‬نتائج ‬عام ‬2016 ‬محققةً ‬88.7%، ‬مقارنة ‬مع ‬85% ‬في ‬عام ‬2015، ‬أي ‬بزيادة ‬قدرها ‬3.7%، ‬وهو ‬ما ‬يتجاوز ‬أيضاً ‬متوسّط ‬المعدّل ‬العالمي ‬للمؤسّسات ‬والجهات ‬الدولية ‬الأخرى ‬التي ‬أكملت ‬الاستبيان ‬في ‬العام ‬نفسه.

وشارك في الاستبيان أكثر من 3.126 موظّف من مختلف قطاعات وإدارات الهيئة، وبيّنت النتائج زيادةً لافتة في كل الممكنات الفردية والمؤسّسية للهيئة، لا سيّما على مستوى الالتزام والريادة في تحقيق الاستدامة، وهو ما يعكس المساعي الحثيثة التي بذلتها الهيئة على مدار العام للارتقاء بأدائها المؤسسي، وترسيخ ثقافة الاستدامة لدى كوادرها، وتعزيز إمكاناتهم وخبراتهم وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يكتسب المؤشر أهمية مضاعفة لما يوفره لنا من نتائج تتّسم بالمصداقية والشفافية والشمولية بالاستناد إلى منهجية قائمة على الوقائع والمخرجات الموثوقة، الأمر الذي يساعدنا كثيراً في تحديد مستوى وعي كوادرنا البشرية حول ثقافة الاستدامة، وتعكس النتائج التي تجاوزت متوسط نتائج كبرى المؤسسات التي أكملت الاستبيان مدى وعي موظفي الهيئة بمفهوم الاستدامة والتزامهم نحو تحقيقه».

وأضاف: «تشكل النتائج الإيجابية ثمرةً للجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة انطلاقاً من التزامها بتطوير أدائها المؤسّسي، ورفد الكوادر البشرية بالمعرفة والثقافة التي تؤهلهم بالشكل المطلوب للإسهام بفاعلية في تحقيق الاستدامة من أجل مستقبل مشرق لنا ولأجيالنا القادمة، بما يدعم رؤية الإمارات 2021، التي تهدف لتحقيق بيئة مستدامة من حيث جودة الهواء، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء، ويحقق أهداف خطة دبي 2021 بجعل دبي مدينة مستدامة في مواردها، وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة».