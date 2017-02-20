«دبي للسلع المتعددة» يعزز كفاءة تصديق الاتفاقيات وتوقيع العقود

دبي (وام)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن تعاونه مع «دوكيوساين» لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني لأعضاء المنطقة الحرة التابعة له. ويعتبر المركز الفائز لعامين على التوالي بجائزة «أفضل منطقة حرة في العالم» من مجلة «إف دي آي» التابعة لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أول منطقة حرة تطلق ميزة التوقيع الإلكتروني. ومن المقرر إطلاق خدمات التوقيع الإلكتروني على مراحل وبالتعاون مع «هيئة تنظيم الاتصالات» بهدف ضمان تمكين أكثر من 13 ألف شركة في المركز من الاستفادة من الخدمة.
وتتيح المرحلة الأولى لأعضاء «مركز دبي للسلع المتعددة» استخدام التواقيع الإلكترونية لكافة عقود التوظيف، بينما ستشهد المرحلة التالية من البرنامج إطلاق المركز للتواقيع الإلكترونية في مختلف أنواع الخدمات.
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وأضاف أن تعاوننا مع دوكيوساين وهيئة تنظيم الاتصالات لطرح مزايا التوقيع الإلكتروني في السوق يمثل إنجازاً رائعا بالنسبة لنا وينسجم مع التزامنا الراسخ تجاه توفير تجربة عملاء عالمية المستوى للشركات الأعضاء.
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ويجري يوميا إنجاز قرابة مليون معاملة عبر «دوكيوساين»، ويتم إنجاز 84% منها في المتوسط خلال أقل من يوم واحد و62% خلال أقل من ساعة و51% في غضون 15 دقيقة أو أقل أي أسرع بكثير من الأيام أو الأسبوع التي تحتاج إليها المعاملات الورقية عادة. ورحب مارك ريجستر النائب الأول للرئيس لتطوير الأعمال والقنوات في «دوكيوساين» بمركز دبي للسلع المتعددة في شبكة أعضاء دوكيوساين العالمية التي تضم أكثر من 250 ألف شركة وما يزيد على 100 مليون مستخدم في 188 دولة موضحا انه من شأن اعتماد المركز لحلول «دوكيوساين» أن يوفر لأعضائه البالغ عددهم 13 ألف شركة، قوة إدارة المعاملات الرقمية والتوقيع الإلكتروني لإجراء معاملات الأعمال بسرعة وسهولة وأمان وثقة مطلقة وبصورة رقمية بالكامل.