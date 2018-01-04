«البرية» تكسب درع «الخدمة الوطنية والاحتياطية» للجو جيتسو

أبوظبي (وام)

شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أمس ختام منافسات البطولة الأولى للخدمة الوطنية والاحتياطية للجو جيتسو، وذلك في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة.

شارك في البطولة - التي أقيمت على مدى يومين - منتسبو الخدمة الوطنية من الدفعات السابقة في منافسات الحزامين الأبيض والأزرق لفئة العمومي وبمشاركة مختلف قيادات القوات المسلحة.

واشتمل برنامج الحفل على عرض فني في مهارات الجو جيتسو قدمه مدربون من شركة بالمز الرياضية، وتوج اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان في ختام الحفل اللاعبين والوحدات الفائزة بالبطولة، حيث حصل المجند علي الجسمي على المركز الأول في الحزام الأبيض عمومي وزن تحت 77 كجم، وحل عبد العزيز الحمادي ثانياً، وسعود التميمي ثالثاً، ثم خليفة الحوسني رابعاً.

وفي منافسات الحزام الأزرق عمومي وزن تحت 85 كجم جاء علي البناي أولاً، ومحمد الهاشمي ثانياً، وحل حسن الزرعوني ثالثاً، ثم عبد العزيز المطروشي رابعاً، ونال فهد المنصوري المركز الأول في منافسات الحزام الأزرق عمومي وزن تحت 94 كجم، وحل منصور المربوعي ثانياً، ثم حسن سبيل ثالثاً.

وتوج اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان القيادات الفائزة بالبطولة، حيث نالت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي كأس القيادة المشاركة بأكثر عدد من المجندين في البطولة، وتم أيضاً تكريم القيادات الفائزة في البطولة، حيث نال درع التفوق العام والمركز الأول قيادة القوات البرية، وحل ثانياً قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، فيما نال المركز الثالث قيادة الشرطة العسكرية.. وفي نهاية الحفل تم التقاط الصورة التذكارية لراعي الحفل مع الفائزين.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان في ختام البطولة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرياضة الجو جيتسو مما أسهم في تطويرها وعزز من انتشارها.

وأكد أن رياضة الجو جيتسو من الرياضات المهمة التي تستحق منا كل الاهتمام، حيث وصلت الرياضة الإماراتية إلى العالمية، وهذا دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بهذه اللعبة.. لافتاً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أولت هذه الرياضة جل اهتمامها، كونها تنمي وتصقل مهارات المجندين.