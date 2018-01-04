«البرية» تكسب درع «الخدمة الوطنية والاحتياطية» للجو جيتسو

أبوظبي (وام)
شهد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أمس ختام منافسات البطولة الأولى للخدمة الوطنية والاحتياطية للجو جيتسو، وذلك في مركز التربية الرياضية العسكري بأبوظبي، بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة.
شارك في البطولة - التي أقيمت على مدى يومين - منتسبو الخدمة الوطنية من الدفعات السابقة في منافسات الحزامين الأبيض والأزرق لفئة العمومي وبمشاركة مختلف قيادات القوات المسلحة.
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وفي منافسات الحزام الأزرق عمومي وزن تحت 85 كجم جاء علي البناي أولاً، ومحمد الهاشمي ثانياً، وحل حسن الزرعوني ثالثاً، ثم عبد العزيز المطروشي رابعاً، ونال فهد المنصوري المركز الأول في منافسات الحزام الأزرق عمومي وزن تحت 94 كجم، وحل منصور المربوعي ثانياً، ثم حسن سبيل ثالثاً.
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وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان في ختام البطولة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرياضة الجو جيتسو مما أسهم في تطويرها وعزز من انتشارها.
وأكد أن رياضة الجو جيتسو من الرياضات المهمة التي تستحق منا كل الاهتمام، حيث وصلت الرياضة الإماراتية إلى العالمية، وهذا دليل على اهتمام القيادة الرشيدة بهذه اللعبة.. لافتاً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة أولت هذه الرياضة جل اهتمامها، كونها تنمي وتصقل مهارات المجندين.