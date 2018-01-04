دبي (الاتحاد)

يستضيف نادي العين للفروسية الرماية والجولف أول سباقاته في العام الجديد 2018 مساء اليوم عبر حفل سباقه الرابع ضمن رزنامة سباقاته العشرة لهذا الموسم، ويستهل الحفل بسباق كأس الوثبة ستاليونز المخصص لخيول ملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، وتشارك فيه 10 خيول تتنافس لمسافة 1000 متر تكافؤ، وهو خارج ترشيحات الجماهير، وأبرز المرشحين لنيل لقب الشوط، مخيفة، ميقات، وفاتك.

وخصص الشوط الرابع وهو الرئيس في الحفل للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات وما فوق تصنيف (50 -90) لمسافة 2000 متر تكافؤ، بمشاركة 10 خيول، 4 منها تعود لإسطبلات الأصايل بإشراف متصدر المدربين الفرنسي إريك لمارتنيل.

وتبرز من الخيول «تهاني» بقيادة جيرالد افرانش و«آر بي ريتش سيربرايز» بقيادة تاج أوشيه، و«آر بي إنفريو» بقيادة خوسيه سانتياغو، و«ديار» بقيادة هوسيس روزاليس، الأول والثاني فائزان هنا هذا الموسم.

ويعود لمضمار العين «آر بي جولياس» (العلوي/ كوسجريف) بعد 3 مشاركات في أبوظبي وميدان حل فيها متأخراً على خلاف نتائجه هنا حيث حقق مستويات طيبة، ومن الخيول المتحدية في الشوط «بي إف مغادر» (الحضرمي/ دي سوذا) الفائز في آخر مشاركة في مضمار أبوظبي قبل نحو 3 أسابيع.