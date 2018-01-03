تعديل في موعد مباريات دوري رجال السلة

علي معالي (دبي)

قرر اتحاد كرة السلة تعديل موعد مباراتي الجولة الـ 13 من دوري رجال السلة لتنطلق في الخامسة مساء بدلاً من السابعة حتى يتمكن لاعبو الفريقين وأجهزتهم الفنية وأطقم التحكيم من متابعة مباراة نهائي دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم بين منتخبنا ونظيره العماني في البطولة التي يسدل عليها الستار الليلة في الكويت.

ويلتقي اليوم النصر مع شباب الأهلي- دبي على صالة النصر، كما يواجه الشارقة فريق الوصل في مباراة تقام في الإمارة الباسمة بصالة نادي الشارقة.

في المباراة الأولى يحاول النصر الحفاظ على وجوده بين فرق المقدمة، حيث يحتل الوصافة حاليا في حين يخطط الأهلي للاقتراب من القمة، حيث يحتل حاليا المركز الرابع وقبل الأخير.

وفي المباراة الثانية، ستكون المنافسة ملتهبة، حيث يخطط الملك إلى الحفاظ على قمته، في حين يسعى فهود زعبيل إلى الابتعاد عن قاع البطولة.

وكان الشارقة، قد انفرد بصدارة الترتيب بعد انتهاء الجولة رقم 12 بعد الفوز على النصر 79 - 70، وفي مباراة ثانية بنفس الجولة، واصل فريق شباب الأهلي- دبي صحوته من جديد، وتفوق على بني ياس 79 - 69.

ويتصدر الشارقة الترتيب 17 نقطة، والنصر وصيفاً برصيد 16 نقطة ثم بني ياس في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، يليه في المركز الرابع فريق شباب الأهلي- دبي برصيد 12 نقطة ثم الوصل في المركز الخامس والأخير برصيد 11 نقطة.

من جانب آخر، يسدل اليوم الستار على بطولة دوري السيدات بلقاء مرتقب يجمع بين سيدات النصر ونادي سيدات الشارقة في الثانية والنصف ظهرا على صالة النصر، وهو النهائي المكرر منذ سنوات بين الفريقين، نظراً لسيطرتهما على اللعبة منذ سنوات طويلة، ويتوقع أن تكون المباراة حماسية ليس فقط بين اللاعبات، بل بين المدربتين على خط الملعب.