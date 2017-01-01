عواصم العالم تستقبل العام الجديد بالأغاني والألعاب النارية

عواصم (وكالات)

شهدت عواصم ومدن عدة على مستوى العالم احتفالات العام الجديد، وذلك بإطلاق الألعاب النارية، وعزف الموسيقى وترديد الأناشيد، وذلك في أستراليا ونيوزيلندا وتايلاند وإسبانيا.. وغيرها.

فقد انطلقت الألعاب النارية لمدة خمس دقائق من برج «سكاي تاور» في مدينة أوكلاند النيوزيلندية. أما في تايلاند، فقد شهدت احتشاد آلاف الأشخاص الذين غنوا بشكل جماعي إحدى أغاني العام الجديد، وفي أستراليا انطلقت أيضاً الألعاب النارية بدار الأوبرا وجسر ميناء سيدني، والأمر لم يختلف كثيراً في اليابان وكوريا الجنوبية وسريلانكا وألمانيا وسنغافورة وماليزيا، وغيرهم من مختلف مدن العالم التي شهدت استعدادات غير مسبوقة لاستقبال العام الجديد، والتي لم تخل من التقاليع الجديدة والطريفة في الوقت ذاته.