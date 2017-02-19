10 مؤشرات تؤكد إصابتك بتعاسة مزمنة.. احذرها

أبوظبي (الاتحاد نت)

كن جميلاً ترى الوجود جميلا.. هكذا قال الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي قبل عقود طويلة، ناصحاً من يريدون الاستمتاع بالحياة والشعور بالراحة والسعادة فيها. فالإحساس بالسعادة أو التعاسة &ndash بنظر الكثيرين - ليس قدراً لا راد له، بقدر ما هو نتاجٌ لأفعال كلٍ منّا وخياراته.

موقع «lifehack» يتبنى هذه الرؤية، ويستعرض قائمةً من 10 أشياء يشكل الإقدام عليها مؤشراً على الإصابة بتعاسة مزمنة، وهو ما يعني ضرورة توقف المرء عنها على الفور.

1. تصور أن كل شيء قدرٌ سيبقى على حاله

سرعان ما يَخْلُص التعساء إلى أنه يستحيل عليهم تغيير أيٍ مما ينغص عليهم حياتهم، دون أن يعطوا أنفسهم الفرصة لمحاولة تغييره ولو لمرة واحدة. فهم يرون أن «البشر لا يمكن أن يتغيروا» وأن هذا الوضع المؤسف الذي يمرون به «لا يمكن إصلاحه» وأن الصديق الذي خذلهم مرة «سيبقى كذلك على الدوام».