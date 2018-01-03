«أبوظبي للجولف» تطلق مسابقة على «التواصل الاجتماعي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجلس أبوظبي الرياضي، عن إطلاق مسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، توفر للفائز فرصة المشاركة في بطولة «الهواة والمحترفين» إلى جانب أهم اللاعبين العالميين.‬

‬وتقام بطولة «الهواة والمحترفين» يوم 17 يناير الجاري على ملعب نادي أبوظبي للجولف، حيث يلعب الفائز جولة من تسع حفر إلى جانب المصنف الأول عالمياً دستن جونسون، وأخرى إلى جانب روري ماكلروي الفائز بألقاب أربع بطولات «المايجرز»، كما سيحصل على حزمة كبار الشخص دستن جونسون يات التي تتضمن تذكرتي سفر على درجة رجال الأعمال من الاتحاد للطيران إضافة إلى الإقامة لفترة ليلتين في فندق «شانجريلا» ذي تصنيف الخمس نجوم خلال أيام البطولة.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقة زيارة صفحة البطولة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والإجابة على الأسئلة المطروحة، وذلك اعتباراً من أمس الأول وحتى الخميس المقبل، ويشترط في المشارك أن يتجاوز من العمر 16 عاماً، وأن يكون من ممارسي اللعبة بمعدل 18 للرجال و24 للسيدات.

يذكر أن نسخة 2018 من البطولة ستشهد مشاركة كل من تومي فليتوود حامل اللقب، وهنريك ستينسون حامل لقب البطولة المفتوحة عام 2016 وصاحب الميدالية الفضية في الأولمبياد، ومات كوشار حامل لقب «كأس رايدر» وصاحب الميدالية البرونزية في الأولمبياد، وبول كايسي الحاصل على لقب البطولة مرتين سابقتين، إضافة إلى أسماء عالمية أخرى منها جستين روز وجرايم ماكداول وإيان بولتر وتماس بيورن.