«الأريام حمرا» تتصدر الأفراس بـ 93.88 نقطة

محمد حسن (عجمان)

شهدت فعاليات افتتاح النسخة الـ 16 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية الأصيلة 2018، منافسات مثيرة خلال عروض اليوم الأول الذي اشتمل على 8 فئات، وتجاوزت خلالها معدلات بعض الخيول حاجز الـ 93 نقطة، واعتلت الفرس «الأريام حمرا» لإسطبلات الأريام، الصدارة عندما حصلت على أعلى النقاط في الشوط السابع المخصص للأفراس عمر 4 سنوات مسجلة 93.88 نقطة.

وتقام البطولة التي تختتم غداً بميدان الفروسية بعجمان، تحت شعار «عام زايد.. مئوية زايد.. مئوية وطن»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان.

ويشارك في البطولة 303 خيول من أنقى السلالات وأجملها وأقواها لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الإسطبلات التي لها إنجازاتها في الإمارات.

واستهلت المهرة «دي نواهل» لمربط دبي، الفوز عندما تصدرت الشوط الأول للمهرات عمر سنة واحدة القسم «أ» وحققت 92.13 نقطة، وأحرزت المركز الأول في القسم «ب» المهرة «نهابة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني مسجلة 92.13 نقطة، وكانت صدارة القسم «ج» للمهرة «دي رنانة» لمربط دبي ونالت 93 نقطة.