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ندد بدوائر إعلامية تروج لـ«الإخوان»

قرقاش: خطاب «حزب الله» المتطرف تعرى في سوريا وساحات إيران
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

هاجم معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، خطاب زعيم «حزب الله» الطائفي المتطرف، وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر» «الإمارات هي دولة الحضارة والمدنية، شاء من شاء وأبى من أبى، وأما خطاب زعيم حزب الله الطائفي المتطرف، فقد تعرّى في سوريا وغيرها من ساحات إيران».

كما انتقد قرقاش دفاع ديفيد هيرست في «الميدل إيست أي» عن «الإخوان» المحظورة، ووصف هجومه على قيادات السعودية ومصر والإمارات بأنه صدى للحملات التي مزقت عالمنا العربي. وقال في تغريدات أخرى على «تويتر» «الترويج الغربي للإخوان إبان «الربيع» آثاره كارثية، ودفاع هيرست عنهم وتطاوله على قياداتنا، في سياق من يدعي أن له الحق أن يشكل عالمنا على هواه». وأضاف «يدفع المواطن العربي ثمن هوس الإخوان والمتطرفين للسلطة، ولعبت دوائر إعلامية وسياسية غربية دوراً قذراً في العنف الذي نهش حياتنا واستقرارنا».

     
 

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