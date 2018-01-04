لوريس وكورتوا.. البحث عن البطولات



تاريخ النشر: الجمعة 05 يناير 2018 القاهرة (الاتحاد) ربطت العديد من التقارير أيضا بين الريال وبين نجمين كبيرين في مركز حراسة المرمى، وهما، الفرنسي هوجو لوريس والبلجيكي ثيبو كورتوا، حيث يرغب حارس توتنهام ومنتخب فرنسا الانتقال إلى فريق يحقق من خلاله طموح أكبر وحصد البطولات، ويبلغ لوريس من العمر 30 عاما، ويمتد عقده مع السبيرز حتى 2022 وتبلغ قيمته التسويقية 22.5 مليون يورو وكان له دور كبير في تأهل الديوك الفرنسية إلى مونديال روسيا بجانب تألقه في يورو 2016، أما البلجيكي الشاب فيبدو أمر التعاقد معه من قبل الميرنجي أكثر سهولة من دي خيا بحسب بعض التقارير التي تناقلتها الصحف العالمية في الأيام الأخيرة وقالت أنه جاهز للتوقيع والانتقال بالفعل، ويعيش كورتوا حالة من عدم الرضا بسبب تراجع مستوى تشيلسي في الموسم الحالي كما أن انتهاء عقده في 2019 يفتح المجال أمام التفاوض الجاد مع إدارة البلوز، خاصة في ظل ارتفاع قيمته التسويقية التي تبلغ 45 مليون يورو، وكان توهج الدولي البلجيكي في الموسم الماضي ضمن أهم أسباب تتويج البلوز بلقب البريميرليج، حيث دافع عن ألوان القلعة الزرقاء في 36 مباراة بالدوري، ولم تهتز شباكه سوى 28 مرة بجانب الحفاظ على نظافة الشباك في 16 مباراة !