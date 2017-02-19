سفارة الدولة في واشنطن تتابع التحقيقات في وفاة سيف العامري

واشنطن (وام)
أكدت سفارة الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، أنها تتابع عن كثب، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التحقيقات الجارية في الحادثة الأليمة التي أسفرت عن وفاة الطالب سيف ناصر مبارك العامري في شهر ديسمبر الماضي.
وأضافت أن المسؤولين في سفارة الدولة على اتصال دائم ووثيق مع المحققين في مكتب التحقيقات الجنائية، وكذلك بمكتب النائب العام في ولاية أوهايو، ويواصلون التشديد على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف وفوري في هذه الحادثة الأليمة.
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يذكر أن سيف العامري البالغ من العمر 26 عاماً كان طالباً في الدراسات العليا في جامعة «كيس ويسترن ريزيرف» بولاية أوهايو، حيث كان يدرس القانون.
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وجددت السفارة التأكيد على أن المسؤولين فيها لا يزالون على تواصل مع أسرة الفقيد العامري، وستقدم لهم الدعم والمساندة، وستواصل متابعة ملابسات التحقيق، سائلة الله تعالى لأسرة الفقيد الثبات والصبر والسلوان.