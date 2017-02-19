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سفارة الدولة في واشنطن تتابع التحقيقات في وفاة سيف العامري
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

واشنطن (وام)

أكدت سفارة الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، أنها تتابع عن كثب، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، التحقيقات الجارية في الحادثة الأليمة التي أسفرت عن وفاة الطالب سيف ناصر مبارك العامري في شهر ديسمبر الماضي.

وأضافت أن المسؤولين في سفارة الدولة على اتصال دائم ووثيق مع المحققين في مكتب التحقيقات الجنائية، وكذلك بمكتب النائب العام في ولاية أوهايو، ويواصلون التشديد على أهمية إجراء تحقيق شامل وشفاف وفوري في هذه الحادثة الأليمة.

وقالت سفارة الدولة في العاصمة واشنطن دي سي في بيان لها، أمس، إن مكتب النائب العام في ولاية أوهايو، أوضح أن التحقيق في ملابسات الحادثة الأليمة متواصل، كما أكد النائب أن سيف العامري لم يكن مسلحاً وقت إطلاق النار عليه مرات عدة من قبل ضابط شرطة هدسون في الرابع من شهر ديسمبر الماضي.

يذكر أن سيف العامري البالغ من العمر 26 عاماً كان طالباً في الدراسات العليا في جامعة «كيس ويسترن ريزيرف» بولاية أوهايو، حيث كان يدرس القانون.

وأعربت السفارة عن تقديرها لقيام الجامعة في الأيام التي تلت الحادثة بحفل «تأبين» للطالب، شارك فيه الطلاب وهيئة التدريس وموظفو الجامعة، مؤكدة امتنانها لهذا الموقف الداعم، والتحرك النبيل لإحياء ذكرى الطالب سيف، ولما بذلوه من جهود.

وجددت السفارة التأكيد على أن المسؤولين فيها لا يزالون على تواصل مع أسرة الفقيد العامري، وستقدم لهم الدعم والمساندة، وستواصل متابعة ملابسات التحقيق، سائلة الله تعالى لأسرة الفقيد الثبات والصبر والسلوان.

     
 

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