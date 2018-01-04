القاهرة (الاتحاد)

دوناروما الإيطالي هو حالة خاصة جداً، حيث يرى الكل في إيطاليا أنه الخليفة الشرعي للعملاق الأسطوري بوفون رغم حداثة سنه؛ إذ يبلغ حالياً 18 عاماً فقط، وهو حارس صغار الآتزوري منذ عام 2014 مع مختلف الفئات العمرية، والتحق بالمنتخب الأول في العام الماضي، وتعرض حارس ميلان إلى الكثير من الضغوط في الصيف ليقوم بتجديد عقده مع الروسونيري في ظل الكثير من الإشاعات التي تداولت رغبته في الرحيل عن ناديه، ورضخ الحارس الشاب بالفعل وقام بتمديد العقد حتى 2021، إلا أنه واجه ثورة جماهيرية عارمة في ديسمبر الماضي، بسبب تصريحات وكيله التي أشارت إلى عدم سعادة دوناروما داخل قلعة الميلان، ورغبته في إلغاء ذلك التعاقد الجديد وهو ما سارع بنفيه لاحقاً وظهر متأثراً بحالة السخط الجماهيري التي تهاجم الإدارة واللاعبين حالياً، بسبب تردي نتائج العملاق الإيطالي المتراجع منذ سنوات، وخرجت الصحافة الإيطالية لتفجر مفاجأة بعد تداول طلب العملاق بوفون من خليفته الشاب الرحيل عن صفوف الميلان والانتقال إلى يوفنتوس، والمؤكد أن صاحب القيمة التسويقية التي بلغت 36 مليون يورو يعاني كثيراً، حيث تلقت شباكه 31 هدفاً في 28 مباراة بمعدل 1.1 هدف كل مباراة ولم يخرج بشباك نظيفة إلا في 11 مباراة بنسبة 40%، صحيح أن دفاع الروسونيري وكل الفريق لا يظهر بالشكل اللائق، لكن دوناروما كان المعني بالهجوم الكبير من قبل الجماهير في الآونة الأخيرة !

ويظهر أيضاً اسم الحارس السلوفيني، يان أوبلاك، نجم أتلتيكو مدريد، خاصة عقب تصريحاته في بداية الموسم بأن رحيله عن الروخيبلانكوس قد يكون في الصيف المقبل رغم تجديد عقده لمدة خمس سنوات حتى عام 2021، إلا أنه اتفق مع وكيل أعماله في الحديث حول وجود شرط جزائي في عقده يبلغ 100 مليون يورو، يكفي لإنهاء الأمور في ظل العديد من التقارير التي ربطت أوبلاك بالانتقال إلى باريس سان جيرمان وأرسنال وليفربول أيضاً، ويهتم الريدز تحديداً بتلك الصفقة، نظراً لحاجة الفريق إلى تدعيم الخط الخلفي بمدافعين آخرين بعد صفقة فان ديك بجانب حارس مرمى موهوب، بعدما اطمأن الألماني كلوب إلى امتلاكه لماكينات أهداف لا تتوقف أحرزت 79 هدفاً حتى الآن في مختلف البطولات، إلا أنه يعاني على مستوى الدفاع وحراسة المرمى بعدما اهتزت شباكه 36 مرة.