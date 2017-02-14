تظاهرات ضد الحرب على المخدرات في الفلبين

مانيلا (أ ف ب)

تظاهر آلاف الكاثوليك أمس في مانيلا بناء على دعوة من الكنيسة تنديدا بجرائم الحرب على المخدرات التي بدأها الرئيس رودريجو دوتيرتي.

وهذه أضخم تظاهرة من نوعها منذ وصول دوتيرتي إلى الحكم قبل سبعة أشهر. وقد قتل أكثر من 6000 شخص منذ شن الرئيس حربه الواسعة النطاق على المخدرات. وكان نصفهم تقريبا من المدمنين أو من المهربين الذين قتلتهم الشرطة، أما الآخرون فقد قتلوا في ظروف لم تتضح بعد. واحتج المتظاهرون، 20 ألفا كما يقول المنظمون، و10 آلاف كما تقول الشرطة، على «هذا التفشي لثقافة العنف»، ورفعوا صلوات أو انشدوا تراتيل دينية.

وقال أسقف مانيلا بروديريك بابيلو «يجب ان نبدي معارضتنا (لهذا الاتجاه) القمعي الذي لا يعكس إنسانيتنا».

لكن جزءا من المجتمع الذي يشكل الكاثوليك القسم الأكبر منه، ينظر بايجابية إلى الحملة على المخدرات، وكانت الكنيسة نفسها امتنعت عن التدخل في مراحلها الأولى. وانتقد دوتيرتي من جهته «نفاق» الكنيسة التي تندد بحملة تهدف الى «أنقاذ أجيال من الفلبين من تهديد المخدرات».

وقال أحد الأساقفة إن الكنيسة دعت الى التظاهر عند الفجر «لأن الناس يعثرون في هذه اللحظة يوميا على جثث في الشوارع أو قرب سلال المهملات» مؤكدا أنها تندد بعزم الرئيس إعادة تطبيق عقوبة الإعدام. إلى ذلك، وجهت وزارة العدل الفلبينية أمس الأول تهما تتعلق بتجارة المخدرات ضد عضوة بمجلس الشيوخ عن المعارضة، تعتبر من أبرز المنتقدين للحملة الدموية ضد المخدرات.

ووجهت الاتهامات ضد ليلى دي ليما بعد 5 أشهر من اعتراف سجناء بالسجن الوطني، خلال جلسة استماع في مجلس النواب أنهم دفعوا ملايين البيزو إليها حينما كانت وزيرة العدل، للسماح لهم بمواصلة الإتجار في المخدرات داخل السجن.