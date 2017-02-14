أفغانستان: 12 قتيلاً بانفجار ومصرع 34 من «داعش»

كابول (وكالات)

أدانت الأمم المتحدة مقتل 12 مدنيا بينهم ثمانية أطفال كانوا عائدين من المدرسة، في تفجير في شرق أفغانستان المضطرب، وسط تزايد حصيلة ضحايا العنف المدنيين في البلاد. وأعلنت الأمم المتحدة أن الانفجار وقع في ولاية باكتيكا أمس عندما مرت المركبة فوق عبوة ناسفة مصنوعة من لوحة ضغط زرعت على الطريق العام، مضيفة أن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح.

وقالت برنيل كاردل، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، إن «الأطفال هم مجددا الضحايا الرئيسيون لهذه الأسلحة العشوائية وغير القانونية».

ويأتي التفجير بعد أيام من تعبير الأمم المتحدة عن قلقها «البالغ» حيال مقتل 25 مدنيا على الأقل في تصاعد للعنف في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان، معظمهم ضحايا غارات جوية أميركية.

وأدى القصف الأميركي في هلمند الأسبوع الماضي إلى مقتل 18 شخصا جميعهم تقريبا من النساء والأطفال. ووفقا للأمم المتحدة، قتل أو جرح حوالى 11 ألفا و500 مدني ثلثهم من الأطفال في 2016 في أفغانستان، في أسوأ حصيلة سنوية منذ بدء احصاء الضحايا في 2009.

وبين الضحايا أكثر من 3500 طفل، في حصيلة تعكس ارتفاعا بنسبة 24 بالمئة على أمد عام وتفوق نسبة الضحايا المدنيين الآخرين، حسب تقرير للأمم المتحدة مؤخرا.

إلى ذلك، ذكر مسؤولون أفغان أمس أن 34 من «داعش» قتلوا خلال يومي أمس وأمس الأول، بهجمات برية وجوية بمنطقة «ديبالا» بإقليم نانجارهار. من جهة أخرى، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس إلى الإفراج غير المشروط عن موظفين اختطفا في أفغانستان بعد هجوم استهدف إحدى قوافلها أسفر عن مقتل ستة آخرين.