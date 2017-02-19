  • الأحد 22 جمادى الأولى 1438هـ - 19 فبراير 2017م
  11:28    القوات العراقية تسيطر على قريتين جنوب الموصل        11:29     رئيس الوزراء العراقي يطالب القوات التي تتقدم صوب الموصل باحترام حقوق الإنسان         11:30     القوات العراقية تقول إنها تتقدم صوب غرب الموصل من الجنوب وتسيطر على قرى         11:33    الشيخة_فاطمة تشهد العرض المصاحب لافتتاح " آيدكس " 2017        11:38     مسؤول أمريكي: حظر جديد على السفر سيعفي حاملي البطاقات الخضراء         11:50     القوات الحكومية تصعد لليوم الثاني قصفها على حي القابون شمال شرق دمشق         11:55     أرامكو السعودية : وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تسرب زيت من خط أنابيب الشركة        12:09     قائد قوات التحالف بقيادة أميركا في بيان: "الموصل ستكون معركة صعبة لأي جيش في العالم"         12:12     ماليزيا تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين في مقتل كيم جونج نام         12:12     إسرائيل تسلم اخطارات بهدم 40 منزلا فلسطينيا ومدرسة شمال شرق القدس         12:15     أندريا بيرلو يعود ليوفنتوس ولكن في منصب جديد     

ترامب: 5 شبكات إعلامية «عدوة الأميركيين»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

واشنطن (أ ف ب)

حمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا بعنف على وسائل إعلام قبل أن يستأنف أمس جولاته لحضور تجمع في فلوريدا لإعادة الاتصال مع قاعدته الانتخابية ومحاولة تحسين الأوضاع بعد شهر أول من الفوضى في البيت الأبيض.

وبعيد وصوله إلى فلوريدا، حيث سيمضي عطلته الأسبوعية الثالثة منذ توليه الرئاسة في منزله الفخم في مارا لاجو، أطلق ترامب دفعة جديدة من التغريدات التي استهدفت وسائل إعلام.

وكتب «وسائل الإعلام الكاذبة (نيويورك تايمز، ان بي سي نيوز، ايه بي سي، سي بي اس، سي ان ان) ليست عدوة لي بل عدوة للشعب الأميركي».

وليس من النادر أن ينتقد الرؤساء الأميركيون وسائل الإعلام لكن حدة الهجمات المتكررة لترامب غير مسبوقة.

وقال بن رودس الذي كان من المستشارين المقربين للرئيس السابق باراك أوباما إن هذه الانتقادات لوسائل إعلام تشكل «هدية لكل المستبدين، وستضر بمصداقية أي محاولة أميركية لدعم حرية الصحافة في العالم».

وسيشارك ترامب في تجمع شعبي في اورلاندو بولاية فلوريدا، وهو نوع من التعبير الذي يقدره، بعدما احتفى أمس الأول في أحد مصانع بوينج بالوظائف التي كانت من القضايا التي سمحت بفوزه في الانتخابات.

وقال ترامب وهو يبتسم أمام حشد متحمس في قاعة هائلة لمجموعة الصناعات الجوية الأميركية «نحن هنا احتفاء بالهندسة الأميركية والإنتاج الأميركي.. وكذلك الوظائف». وهتف الحشد «أميركا أميركا».

وأضاف الرئيس الذي تحدث بارتياح مماثل لما كان عليه خلال حملته الانتخابية «ليبارك الله أميركا وليبارك الله بوينج». وكرر النقاط نفسها أي عقوبات على الشركات التي تنقل وظائف إلى الخارج ووعد بخفض الضرائب.

     
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا