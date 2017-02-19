روسيا تدعو إلى نظام «ما بعد الغرب» وواشنطن تطمئن أوروبا

ميونيخ، ألمانيا (وكالات)

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس أمام مؤتمر ميونيخ حول الأمن إلى نظام عالمي جديد لا يهيمن عليه الغرب، فيما أكدت الولايات المتحدة خلال مؤتمر ميونيخ السنوي حول الأمن مجددا التزامها بالتحالف مع أوروبا القلقة من مواقف الإدارة الجديدة.

وأعلن سيرجي لافروف نهاية «النظام العالمي الليبرالي» الذي صنعته بحسب قوله «نخبة دول» غربية تهدف إلى الهيمنة، وقال «على القادة أن يحددوا خيارهم. وآمل أن يكون هذا الخيار هو نظام عالمي ديمقراطي وعادل. وإذا أردتم أطلقوا عليه (نظام ما بعد الغرب) واصفا حلف شمال الأطلسي بأنه «من بقايا الحرب الباردة».

واقترح لافروف على واشنطن «علاقات براجماتية قائمة على أساس الاحترام المتبادل»، مشيراً إلى أن «إمكانات التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والقضايا الإنسانية ضخمة، ولكن يجب إدراكها. نحن منفتحون حيالها».

وجاءت تصريحات لافروف بعد أول خطاب دولي لنائب الرئيس الأميركي مايك بنس صباح أمس، مؤكداً أن التزام واشنطن حيال الأطلسي «ثابت» وأن الولايات المتحدة ما زالت «أكبر حليف» لأوروبا.