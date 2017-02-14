«السلطة» تثمن موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

رام الله (د ب أ)

ثمّنت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، برئاسة رامي الحمد الله، أمس، موقف الأردن الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود قوله، إن «حرص الأردن الشقيق ملكا وحكومة وشعبا والتزامه التاريخي الثابت بالقضية الفلسطينية يتجلى دائما في كافة المواقف والجهود التي تبذلها المملكة على كافة الصعد والمستويات». وأضاف: «في هذا الإطار تأتي التحركات والاستعدادات الأردنية المكثفة هذه الأيام لعقد القمة العربية في عمان في مارس المقبل وتضع على رأس أولوياتها القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها ومستجداتها وتعمل على طرح الرؤية العربية من أجل بلورة موقف مهم ومؤثر على المستويات الإقليمية والدولية يتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وشدد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته بحاجة إلى دعم الأشقاء والأصدقاء من أجل استمرار الصمود في وجه التغول الاحتلالي ومحاولاته لتقويض الحق الفلسطيني العادل في الحرية وإقامة الدولة المستقلة.

وقال: «نؤمن أن الأردن الشقيق ينطلق دائما من حرصه على تمتين العلاقة الأخوية ومن مبادئه القومية في كل ما يتصل بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية». وكانت الحكومة الأردنية شددت على أن القمة العربية التي ستستضيفها عمّان نهاية الشهر المقبل ستتناول القضية الفلسطينية، وسيتم طرح الرؤية العربية بشأنها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في تصريح صحفي، امس أن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن قضية عربية إسلامية، ولا بد أن يكون هناك إحقاق للعدالة وإعطاء الشعب الفلسطيني مطالبه الوطنية المشروعة والتاريخية التي أجمع عليها الفلسطينيون.