الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

أجبرت بلدية القدس الاحتلالية، أمس عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتياً في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، بحجة البناء من دون ترخيص.

وأوضح عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، خالد أبو تايه، أن أفراداً من عائلة قراعين اضطروا إلى هدم منزلهم في حي الفاروق بسلوان بأنفسهم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن المقدسيين يضطرون إلى هدم منازلهم ذاتياً تجنباً لدفع تكاليف هدم بلدية القدس الاحتلالية الباهظة.

من جهتها، ذكرت عائلة قراعين أن أفرادها شرعوا بهدم شقة سكنية باستخدام أدوات الهدم اليدوية، وذلك بقرار صادر عن بلدية القدس الاحتلالية التي داهمت طواقمها المنزل مرات عدة خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن البلدية أمهلت العائلة حتى أواخر الشهر الجاري لتنفيذ عملية الهدم، وإلا ستقوم جرافاتها بذلك وتحمل العائلة التكاليف التي ستفرضها البلدية عليها، مشيرة إلى أن الشقة قائمة منذ حوالي 7 سنوات، وتبلغ مساحتها 65 متراً مربعاً.