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«البنتاجون»: كبار قادة «داعش» يغادرون معقلهم الرئيس في سوريا هرباً من «نهاية وشيكة»

أنقرة تقترح على واشنطن خطتين لعملية مشتركة لتحرير الرقة
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

عواصم (وكالات)

كشفت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، أن عدداً كبيراً من قادة «داعش» الإرهابي بدؤوا يفرون من الرقة معقل التنظيم الرئيس في سوريا، آخذين في الاعتبار «نهايتهم الوشيكة» في ضوء تقدم «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من قبل التحالف الدولي.

بينما تحدثت وسائل إعلام تركية عن أن أنقرة قدمت مقترحين للولايات المتحدة بشأن كيفية تنفيذ عملية عسكرية مشتركة لطرد «داعش» من الرقة، مشيرة إلى أن الاجتماع الذي ضم قائد الجيش التركي خلوصي آكار ونظيره الأميركي جوزيف دانفورد في قاعدة أنجرليك تناول «خريطة طريق العملية العسكرية» المرتقبة.

من جهتها، استقدمت فصائل الجيش الحر، ضمن غرفة عمليات «درع الفرات»، مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى داخل مدينة الباب، تمهيداً لاستكمال السيطرة عليها، بينما قتل ما لا يقل عن 20 مدنياً خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب العشرات بالمعارك الدائرة داخل المدينة وانفجار ألغام زرعها تنظيم «داعش» لإعاقة فرار السكان من المدينة.

وقال متحدث باسم البنتاجون النقيب جيف ديفيس «بدأنا نشهد أن عدداً كبيراً من القادة الكبار في (داعش)، عدداً كبيراً من كوادرهم، بدؤوا يغادرون الرقة»، مشيراً إلى إدراك الإرهابيين لنهايتهم الوشيكة في المدينة.

وكانت «قوات سوريا الديمقراطية» أطلقت أمس الأول، الخطوة الثانية من المرحلة الثالثة في عملية عزل الرقة تماماً، والتي تهدف لتحرير الريف الشرقي للمحافظة وقطع طرق التواصل «للدواعش» مع دير الزور. وذكر الجيش الأميركي أنه لم يعد أمام الإرهابيين سوى طريق واحد جنوب شرق المدينة، قائلاً إن «هذا الهدف بات شبه منجز». كما أوضح ديفيس أن هذه الطريق تقع على طول الضفة الشمالية لنهر الفرات وتربط الرقة بدير الزور، مشيراً إلى أن الطرق المؤدية إلى الشمال والغرب قطعتها قوات سوريا الديمقراطية عبر تدمير جسور على الفرات. ... المزيد
     
 

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