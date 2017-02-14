ترامب يتعهد بمساعدة تونس في حربها ضد الإرهاب



تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017 ساسي جبيل (تونس) أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقوف واشنطن إلى جانب تونس في حربها ضد الإرهاب. وقال ترامب في مكالمة هاتفية مع الرئيس الباجي قايد السبسي «إن بلاده ملتزمة بمواصلة الوقوف إلى جانب تونس وتقديم الدعم اللازم لها لمجابهة مختلف التحديات التي تواجهها وخاصة محاربة التطرف والإرهاب، العدو المشترك للبلدين». وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن ترامب «أكد أيضاً أهمية اللقاء مع السبسي في واشنطن لمواصلة التشاور والحوار حول هذه الملفات». وقال السبسي بحسب ما جاء في البيان، إن «التحديات التي تعيشها المنطقة على المستويات الأمنية والاقتصادية تقتضي توثيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف أبعادها». وأشاد ترامب بالعملية الانتقالية الديمقراطية في تونس، فضلاً عن الاستقرار والأمن اللذين تحظى بهما.