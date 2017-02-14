عون يتوعد إسرائيل إذا حاولت انتهاك سيادة لبنان

بيروت (وكالات)

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن أي محاولة إسرائيلية لانتهاك سيادة لبنان ستواجه برد مناسب. وأضاف «أي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر، ستجد الرد المناسب».

واعتبر عون أن «ما ورد في رسالة المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، يشكل تهديداً للبنان، وعلى المجتمع الدولي التنبه إلى ما تبيته إسرائيل من نوايا عدوانية ضد لبنان».

وقال عون «من يجب أن يتقيد بقرارات مجلس الأمن هي إسرائيل قبل غيرها، والتي لا تزال ترفض تنفيذ القرار 1701 والانتقال من مرحلة وقف العمليات العدائية إلى مرحلة وقف إطلاق النار على رغم مرور أكثر من 11 سنة على صدوره، وهي التي لا تزال تحتل أراضي لبنانية في القسم الشمالي من بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، فضلاً عن الانتهاكات اليومية للخط الأزرق والسيادة اللبنانية جواً وبحراً، إضافة إلى استمرار تهجير نصف مليون فلسطيني يستضيفهم لبنان، وتغييب حقهم في العودة إلى أرضهم وأملاكهم، ما يشكل عدواناً متمادياً على لبنان وشعبه، ينطبق عليه مضمون المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لجهة إعطاء لبنان وشعبه الحق الطبيعي في الدفاع عن أرضه».

واعتبر عون أن «لبنان الذي وفى بالتزاماته تجاه الأمم المتحدة وقوتها العاملة في الجنوب، يرى في ما ورد في الرسالة الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة، محاولة إسرائيلية مكشوفة لتهديد الأمن والاستقرار الذي تنعم به مدن الجنوب وقراه الواقعة ضمن منطقة العمليات الدولية، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان، لأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع، قد ولى إلى غير رجعة، وأي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر، ستجد الرد المناسب».

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء اللبناني تخصيص مبلغ 250 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تسهم بكشف مصير العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش». وبعد انتهاء الجلسة قال وزير الثقافة غطاس خوري إن مجلس الوزراء قرر بناء على اقتراح من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبالتنسيق مع قيادة الجيش تخصيص مبلغ مالي يساوي 250 ألف دولار لكل من يعطي معلومات تؤدي إلى كشف مصير العسكريين من جنود الجيش اللبناني».

وكان تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» قد خطفا في أغسطس عام 2014 خمسة وعشرين عسكريا، وأفرج عن العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة «وعددهم 16 في 1 ديسمبر عام 2015 فيما لا يزال تنظيم» داعش» يحتفظ بتسعة عسكريين.