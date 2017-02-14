عون يتوعد إسرائيل إذا حاولت انتهاك سيادة لبنان

بيروت (وكالات)
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن أي محاولة إسرائيلية لانتهاك سيادة لبنان ستواجه برد مناسب. وأضاف «أي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر، ستجد الرد المناسب».
واعتبر عون أن «ما ورد في رسالة المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، يشكل تهديداً للبنان، وعلى المجتمع الدولي التنبه إلى ما تبيته إسرائيل من نوايا عدوانية ضد لبنان».
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واعتبر عون أن «لبنان الذي وفى بالتزاماته تجاه الأمم المتحدة وقوتها العاملة في الجنوب، يرى في ما ورد في الرسالة الإسرائيلية إلى الأمم المتحدة، محاولة إسرائيلية مكشوفة لتهديد الأمن والاستقرار الذي تنعم به مدن الجنوب وقراه الواقعة ضمن منطقة العمليات الدولية، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء يستهدف لبنان، لأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل تمارس سياستها العدوانية ضد بلدنا من دون رادع، قد ولى إلى غير رجعة، وأي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر، ستجد الرد المناسب».
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وكان تنظيم «داعش» و«جبهة النصرة» قد خطفا في أغسطس عام 2014 خمسة وعشرين عسكريا، وأفرج عن العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة «وعددهم 16 في 1 ديسمبر عام 2015 فيما لا يزال تنظيم» داعش» يحتفظ بتسعة عسكريين.