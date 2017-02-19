القبيسي تؤكد مسؤولية البرلمانات العربية في مكافحة التطرف

أبوظبي (وام)

بحثت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائها رؤساء برلمانات مصر والأردن والجزائر والسودان، على هامش أعمال الاجتماع الثاني لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد مؤخراً في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، سبل تعزيز وتفعيل عمل المؤسسات البرلمانية في الدول العربية لمواجهة التحديات والتطورات والأزمات التي تشهدها دول المنطقة، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث باتت تلقي بتبعاتها على شعوب ودول المنطقة.

والتقت معالي الدكتورة القبيسي، كلاً على حدة، معالي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، ومعالي عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، ومعالي محمد العربي ولد خليفة رئيس مجلس الشعب الوطني الجزائري، ومعالي إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني السوداني.

وجرى خلال هذه اللقاءات تأكيد أهمية توحيد جهود العمل البرلماني العربي من خلال عقد لقاءات مكثفة، ووضع استراتيجيات، والتواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، وتوحيد الرؤى خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، يتم من خلال مساندة عمل الحكومات في تفعيل العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية، بما يساهم في مواجهة تبعات الأحداث التي تجري في عدد من دول المنطقة، مثل الإرهاب والتطرف والفكر الضال، واللاجئين وتقديم المساعدات الإنسانية، والاهتمام بالمرأة والطفل كأكثر الشرائح التي تعاني جراء اللجوء، والحرص على استئناف مسيرة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق الأمن والسلام.

وبحضور جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بحثت القبيسي خلال لقائها عبد العال، التعاون البرلماني بين البلدين، وتنسيق المواقف بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك، وأهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المشتركة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب المصري.