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الانقلابيون ينهبون مساعدات «الغذاء العالمي» في المحويت
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

عدن (الاتحاد)

واصلت الميليشيات الانقلابية التي تسيطر على محافظة المحويت غرب اليمن، نهب المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي للمرة الثالثة والمخصصة للفقراء والنازحين في المحافظة. وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات قامت بنهب 1800 سلة غذائية قدمها برنامج الغذاء العالمي للنازحين في عدد من مديريات المحويت، مؤكدا أن السلل تم توزيعها لموالين لهم فيما تم بيع كميات أخرى في السوق السوداء بأسعار باهظة. وأشارت المصادر إلى أن هناك قاطرات محملة بالمساعدات المنهوبة تم تجهيزها وتسييرها عبر مشرفين تابعين لميليشيات الحوثي باتجاه العاصمة صنعاء لبيعها في السوق السوداء. وتعد هذه المرة الثالثة التي تقوم ميليشيات الحوثي بنهب المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي في المحافظة.

     
 

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