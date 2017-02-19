«الشرعية» تدخل بلدة «عتمة» والجيش يستعد لتحرير الحديدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية على مركز بلدة «عتمة» في محافظة ذمار، في إنجاز عسكري يمهد لتنامي نفوذ المقاومة في هذه المحافظة القبلية التي تبعد نحو 60 كيلومتراً عن جنوب صنعاء، في حين يجري الجيش اليمني مدعوماً بالتحالف العربي استعدادات مكثفة من أجل إطلاق عملية تحرير محافظة الحديدة الساحلية.

وقالت مصادر محلية إن مسلحي المقاومة الشعبية سيطروا مساء أمس، على منطقة وسوق «الثلوث»، مركز مديرية عتمة، مشيرة إلى أن سيطرة المقاومة على مركز البلدة، جاءت بعد عملية التفاف ناجحة أوقعت قتلى وجرحى من الميليشيات، وبعد ساعات على سقوط المركز بأيدي المتمردين الحوثيين غداة معارك شرسة استمرت طوال الليل. وأكد مصدر في المقاومة ببلدة عتمة لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية «سبأ»، إن رجال المقاومة هاجموا إمدادات وتعزيزات مسلحة للميليشيات الانقلابية، قدمت من مدينة ذمار وبلدات أخرى في المحافظة. وذكر أن الكمائن التي نصبها مقاتلو المقاومة للتعزيزات الحوثية، أسفرت عن مقتل 13 وجرح عشرات آخرين، بالإضافة إلى أسر 12 واغتنام مركبة عسكرية وإعطاب أخرى. وبحسب المصدر، فإن كمائن المقاومة الشعبية أعاقت وصول تعزيزات الحوثيين إلى بلدة عتمة، حيث ساد الهدوء الحذر مساء أمس جبهات القتال الداخلية، وأبرزها جبهة حلفان، ونصب مقاتلو المقاومة الشعبية المنتشرون في مناطق حلفان وسوق الثلوث وجبل عتمة والقطع، مدافع ثقيلة باتجاه مواقع الميليشيات الانقلابية.

واختطف مسلحون حوثيون في محافظة البيضاء المجاورة، مواطنين من أبناء بلدة عتمة أثناء وجودهما بمقر عملها في مدينة رداع. وقال مصدر قبلي في ذمار لـ «الاتحاد»، «إذا استمرت انتصارات المقاومة في عتمة، فإن ذلك سيفتح شهية أنصار الشرعية لتحرير كامل مناطق محافظة ذمار من المتمردين الحوثيين»، مشيراً إلى أن هناك سخطاً شعبياً وقبلياً واسعاً في ذمار من ممارسات الميليشيا الانقلابية ضد أبناء المحافظة بشكل عام ومعارضيهم بشكل خاص.

وفي سياق متصل، تجري قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي، استعدادات مكثفة من أجل إطلاق عملية تحرير محافظة الحديدة الساحلية، غرب البلاد خلال الأيام القادمة. وتتمركز ميليشيات الحوثي الانقلابية من منطقة يختل الواقعة على مشارف مديرية الخوخة، أولى مديريات الحديدة عقب فرارها من مدينة المخا خلال الأيام الماضية.