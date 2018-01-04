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سجل هدفه الأول منذ أبريل 2014

كوستا يقود أتليتيكو للفوز على ييدا اسبورتيو في كأس الملك
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تاريخ النشر: الجمعة 05 يناير 2018

برشلونة (رويترز)

استمتع دييجو كوستا بعودته للعب مع أتليتيكو مدريد، وسجل هدفاً بعد ست دقائق من نزوله بديلاً في الفوز 4-صفر على ييدا اسبورتيو في كأس ملك إسبانيا، رغم أنه بدا مصاباً في الركبة.

وانقض كوستا على تمريرة خوانفران المنخفضة ليهز الشباك في الدقيقة 69، مضيفاً الهدف الثالث لفريقه في مباراة ذهاب دور 16 أمام المنافس المنتمي للدرجة الثالثة.

لكنه أصيب بعد الهدف مباشرة وخضع للعلاج قبل أن يستأنف اللعب وأكمل المباراة.

وضع دييجو جودين أتليتيكو في المقدمة من ضربة رأس في الدقيقة 33، ثم ضاعف فرناندو توريس التقدم، بينما اختتم أنطوان جريزمان الرباعية من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد وقت قصير من طرد مارك تريس مدافع ييدا.

وبات أتليتيكو على أعتاب دور الثمانية إذ يخوض لقاء الإياب في ملعبه واندا متروبوليتانو الثلاثاء المقبل. وفاز إشبيلية 2-صفر على مستضيفه قادش المنافس في الدرجة الثاني في المباراة الأولى لمدرب ميلانو السابق فينشنزو مونتيلا. وتقدم وصيف البطل في 2016 بهدفين مبكرين من نوليتو وخسيوس نافاس وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء قرب النهاية. ... المزيد
     
 

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