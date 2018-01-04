كوستا يقود أتليتيكو للفوز على ييدا اسبورتيو في كأس الملك

برشلونة (رويترز)

استمتع دييجو كوستا بعودته للعب مع أتليتيكو مدريد، وسجل هدفاً بعد ست دقائق من نزوله بديلاً في الفوز 4-صفر على ييدا اسبورتيو في كأس ملك إسبانيا، رغم أنه بدا مصاباً في الركبة.

وانقض كوستا على تمريرة خوانفران المنخفضة ليهز الشباك في الدقيقة 69، مضيفاً الهدف الثالث لفريقه في مباراة ذهاب دور 16 أمام المنافس المنتمي للدرجة الثالثة.

لكنه أصيب بعد الهدف مباشرة وخضع للعلاج قبل أن يستأنف اللعب وأكمل المباراة.

وضع دييجو جودين أتليتيكو في المقدمة من ضربة رأس في الدقيقة 33، ثم ضاعف فرناندو توريس التقدم، بينما اختتم أنطوان جريزمان الرباعية من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد وقت قصير من طرد مارك تريس مدافع ييدا.