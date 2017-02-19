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إنجاز البقية قبل نهاية 2017

اعتماد مسميات 85% من وظائف الحكومة الاتحادية
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تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

سامي عبد الرؤوف (دبي)

اعتمدت اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، مسميات وظيفية لقرابة 85% من إجمالي وظائف الحكومة الاتحادية المدرجة في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي» بواقع 1027 مسمى وظيفياً من أصل 1206 مسميات وظيفية، تستهدف اللجنة إنجاز تقييمها واعتمادها قبل نهاية العام 2017.

وقال الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، رئيس اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، في تصريح لـ «الاتحاد»: «تتوزع الوظائف التي تم اعتمادها حتى الآن، والبالغ عددها 1027 وظيفية، على 4 فئات، الأولى الوظائف التخصصية والرئيسة، وتمثل 588 من إجمالي الوظائف التي تم اعتمادها، و332 منها ضمن فئة وظائف الدعم والمساندة و71 وظيفة ضمن فئة الوظائف القيادية، بالإضافة إلى 36 مسمى وظيفياً تمت مواءمتها مع وظائف معتمدة مسبقاً ضمن الفئات الثلاث الأولى».

ولفت العور إلى أن الوظائف الرئيسة تشكل 68% من إجمالي وظائف الحكومة الاتحادية (1206 وظائف)، في حين تشكل وظائف الخدمات المساندة 23% من هذه الوظائف، مقابل 5% للوظائف القيادية العليا، و4% للوظائف المعاونة.

وأشار إلى أن أهمية تقييم وتوصيف الوظائف، في ترسيخ أسس العمل المنظم القائم على الدقة والوضوح والإنتاجية بكفاءة عالية، وحرفي، حيث تم وضع أوصاف وظيفية واضحة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، حيث تراجع اللجنة كافة الأوصاف الوظيفية وتقيمها، ما يعني وضوحاً في الوصف وبالتالي المهام والمسؤوليات، والتدرج في السلم الوظيفي.

وأكد العور إنجاز مشروع تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، قبل نهاية العام الجاري، لتوحيد الأوصاف والمسميات الوظيفية في كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بما يضمن تحديد المهام الوظيفية لكافة الموظفين والإدارات على مستوى الحكومة الاتحادية. ... المزيد
     
 

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