الرمادي : إعادة الروح الجماعية لـ «البرتقالي»

عماد النمر (عجمان)

تعادل عجمان مع ضيفه الظفرة بهدف لمثله في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في إطار استعداد الفريقين لانطلاق الدور الثاني من دوري الخليج العربي، بادر الظفرة بالتسجيل عن طريق المحترف البرازيلي إيفان، وأدرك المالي مايجا التعادل لعجمان عقب هدف الظفرة مباشرة،

وأحتسب الحكم ركلة جزاء للظفرة سددها الأوزبكي أيجور تصدى لها حارس عجمان حمد خالد، كما احتسب الحكم ركلة أخرى لعجمان سددها البرازيلي إديلسون ارتدت من العارضة، لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي 1/1 ، ولم يتمكن الفريقان من هز الشباك في الشوط الثاني الذي أجرى فيه الفريقان عدد كبير من التتغيرات لينتهي اللقاء بالتعادل .

وكان عجمان قد خاض مباراة ودية الأسبوع الماضي أمام الشارقة فاز فيها بثلاثة أهداف دون مقابل، وقد استغل البرتقالي الفترة الماضية في التدريبات اليومية إلى جانب إقامة معسكر داخلي استمر لمدة ثلاثة أيام بأحد فنادق عجمان، وذلك لرغبة الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي في زيادة التركيز، وإعادة التجانس والتفاهم بين اللاعبين، استعداداً لانطلاق مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي، حيث يلتقي عجمان على ملعبه مع الجزيرة.

وأكد أيمن الرمادي مدرب عجمان أن الغرض من إقامة معسكر داخلي للفريق، كان من أجل إعادة روح الجماعية والتفاهم بين اللاعبين، حيث إن فترة التوقف تعتبر طويلة على الفريق خاصة بعد خروجه من مسابقة كأس الخليج العربي بالخسارة من الجزيرة في الجولة الأخيرة، وأوضح أن عجمان خاض مباراة واحدة مع الشارقة من أجل الحفاظ على حساسية المباريات، وقد حققت المباراة أهدافها، حيث تم تجربة أكبر عدد من اللاعبين وإعطاء الفرصة لآخرين لم يتواجدوا بصورة أساسية في تشكيلة الفريق، وحرصنا على إقامة مباراة ودية ثانية أمام الظفرة من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين والاطمئنان على جاهزية الفريق لخوض مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الدور الأول.

وأوضح الرمادي أن البرازيلي إديلسون استعاد عافيته بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الفريق الأخيرة أمام الجزيرة، بعدما خضع للعلاج خلال الأيام الماضية، وبدأ التدريب بالكرة مع الفريق، وبدأ في استعادة لياقته البدنية، بينما يواصل الحارس علي الحوسني برنامجه العلاجي، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الخلفي في مباراة العين بالدوري. وقال الرمادي: افتقدنا خدمات علي الحوسني، لكن إصابته تحتاج إلى وقت ومن الصعب أن يعود للعب خلال هذا الموسم، ولدينا ثقة بحراس المرمى الموجودين مع الفريق، ونأمل أن يكونوا عند حسن الظن خلال النصف الثاني من الموسم. وحول الانتدابات الشتوية لفريق عجمان، أوضح الرمادي حتى الآن لم يتم التعاقد مع أي لاعب، والأمور مستقرة تماما في صفوف الفريق.