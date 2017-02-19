أمطار غزيرة ومتوسطة على إمارات الدولة

محمد صلاح, وام (رأس الخيمة، أبوظبي)

شهدت إمارات الدولة أمس هطول أمطار متفرقة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة فوق البحر، والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للغبار والأتربة قد تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

حركة الرياح: شمالية غربية ( 25 - 35/ 45 كم/ساعة) على اليابسة و( 35 - 55 كم/ساعة) فوق البحر، قد تصل 65 كم/ساعة أحيانا.

حالة البحر.. مضطرب شديد الاضطراب، وارتفاع الموج 3/ 5 قرب الساحل و8 - 12/10 أقدام في العمق.. أعلى مد الساعة 18:39 وأدنى جزر عند الساعة 12:58.

وشهدت المناطق المنخفضة في إمارة رأس الخيمة تجمع كميات كبيرة من المياه، حيث سارعت فرق الطوارئ بدائرة الأشغال بالإمارة إلى سحب المياه من الشوارع والمناطق الحيوية أولاً، كما تقوم فرق الطوارئ بإزالة الصخور التي تساقطت على جانبي طريق جبل جيس بسبب الأمطار والرياح الشديدة، وأنهت الدائرة صيانة طريق الشهداء الذي تأثر أحد جانبيه بسبب الأمطار الشديدة التي جرفت التربة التحتية للطريق، فيما اشتعلت أسعار الأسماك في رأس الخيمة خلال الفترة الصباحية بعد تراجع المعروض، واختفت خلال الفترة المسائية بسبب تراجع الصيد لظروف الطقس الحالية.

وشهدت الإمارة أمس انخفاضاً في درجات الحرارة وصل لأدناه على قمة جبل جيس الذي سجل 7 درجات بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل.

وقال المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الأشغال في رأس الخيمة إن فرق الطوارئ بالدائرة واصلت العمل لسحب المياه من الشوارع والمناطق المنخفضة بالإمارة، خاصة في الظيت وخزام والنخيل وكورنيش القواسم وغيرها من المناطق التي شهدت أمطاراً غزيرة خلال اليومين الماضيين.

وأضاف: تقوم فرق الطوارئ بإزالة الصخور التي تساقطت على طريق جبل جيس بسبب هذه الأمطار، كما انتهت الدائرة من صيانة طرق الشهداء بعد تسبب الأمطار الشديدة في جرف التربة بأحد جوانب الطريق، حيث جرت عمليات الدفان وتقوية هذا الجانب لتجنب تأثيرات الأمطار عليه مستقبلاً.