تأجيل الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى

الشارقة (الاتحاد)

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم أجراء تعديل على مواعيد الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى التي كان مقرراً إقامتها اليوم وغداً، لتقام جميع المباريات في يوم واحد هو غداً، وذلك رغبة من اللجنة منح جمهور ولاعبي الدرجة الأولى متابعة مباراة منتخبنا الوطني في نهائي خليجي23.

وستشهد الجولة ثلاث مباريات مثيرة، حيث يلتقي وصيف الدوري فريق العروبة الحصان الأسود حتى الآن مع المتصدر فريق بني ياس الذي استعاد الصدارة الجولة الماضية، ويحل الفجيرة الثالث ضيفا على مصفوت، وهي مباراة غاية في الأهمية لرجال المدرب مارادونا الذين فقدوا أربع نقاط آخر مباراتين جعلتهم يفقدون الصدارة ويتراجعون للمركز الثالث، وتشهد مدينة الحمرية ديربي شرقاوياً يجمع بين الحمرية الخامس مع اتحاد كلباء الرابع، وهي المباراة التي قد تمنح أحدهما مركز الوصيف في حال الفوز، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، وسوف يقود الحمرية المدرب المساعد مؤقتا بعد استقالة جمال علي من تدريب الفريق الأسبوع الماضي، بانتظار إنهاء إجراءات التعاقد مع المدرب الجديد طارق السيد.

وسوف تشهد الجولة التاسعة ظهور العديد من اللاعبين الجدد بعدما تعاقدت الأندية مع بعض اللاعبين خلال الميركاتو الشتوي، أبرزهم لاعب الفجيرة السابق ياسر مطر الذي تعاقد مع العروبة، إلى جانب ظهور الأرجنتيني دانيلو كراندو محترف الفجيرة الجديد الذي حل بديلا لمواطنه برافو الذي لم يقدم مايشفع له بالبقاء مع الفريق، كما تعاقد فريق رأس الخيمة مع السوري عبد الرزاق الحسين، وانضم المغربي توفيق المقرن إلى فريق اتحاد كلباء، كما سيظهر لاعب الجزيرة أحمد ربيع مع فريق بني ياس بعد انتقاله على سبيل الإعارة مع السماوي حتى نهاية الموسم.