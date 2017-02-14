ألمانيا: شولتز ضد ترامب

أنتوني فيولا*

ربما تكون الإدارة غير التقليدية للرئيس دونالد ترامب قد سببت ذعراً بين الليبراليين الأميركيين. أما هنا في ألمانيا، التي تعتبر محور ارتكاز الاتحاد الأوروبي، فصعود ترامب يساعد على توفير الوقود اللازم لزيادة غير متوقعة في شعبية ونفوذ اليسار الألماني.

فما يحدث في ألمانيا الآن هو نوع من العثرات التي يواجهها ترامب، والتي لم يتوقعها أنصاره أبداً، ولا تتمثل في تعزيز نفوذ القوميين الألمان الذين ينظر إليهم على أنهم الحلفاء الطبيعيون لترامب، كما يفترض، وإنما في تعزيز نفوذ أكثر منتقديه شراسة في يسار الوسط. فالحزب الديمقراطي الاشتراكي استعاد قوته مجدداً تحت زعامة قائده الكاريزمي مارتن شولتز، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، الذي يقود الآن محاولة قوية، إلى حد يبعث على الاندهاش، لإزاحة المستشارة أنجيلا ميركل من منصبها.

وفي بلد يمثل نموذجاً مؤلماً للآثار الكارثية للقومية الراديكالية، يبني شولتز حملته جزئياً حول نهج يتمثل في قيادة هجمات جسورة على ترامب، كادت تصل إلى حد عقد مقارنة مباشرة بينه وبين أدولف هتلر. ففي خطاب حديث له قال شولتز في معرض هجومه على ترامب: «إن كون الرئيس الأميركي يريد أن يقيم أسواراً يمثل في رأيي تفكيراً بصوت عالٍ لا يختلف عن الرغبة في التعذيب، والهجوم على النساء، والجماعات الدينية، والأقليات، وأصحاب الإعاقات، والفنانين، والمثقفين، والإدلاء بتعليقات وقحة وخطيرة، من النوع الذي يمثل انتهاكاً غير مقبول للمحظورات».

وبرنامج شولتز المناوئ لترامب، يشكك أيضاً في القوة الأميركية بشكل غير مسبوق منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مما يعكس تآكلاً في ثقة الحلفاء في عصر ترامب الجديد.. عصر «أميركا أولاً».

وعلى رغم أن اليسار التقليدي، يعاني من حالة من التشوش والفوضى في فرنسا وبريطانيا، فإنه في ألمانيا يستعيد قوته نتيجة لنهج شولتز الذي نتج عنه ناجح في التقدم على الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تقوده ميركل، المنتمي إلى يمين الوسط، في استطلاعات الرأي، وذلك للمرة الأولى منذ ست سنوات. وعلى رغم أن الانتخابات لن تجرى قبل شهر سبتمبر المقبل، فإن المحللين يقولون إن لدى الحزب الديمقراطي الاشتراكي الآن أفضل فرصة لاستعادة السلطة منذ أن فقدها عندما خسر «جيرهارد شرودر» الانتخابات أمام ميركل في عام 2005.