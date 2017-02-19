«اتحاد الكتاب العرب» يدعو لتحرير الجزر الإماراتية الثلاث

أبوظبي (الاتحاد)

دعا البيان الختامي الصادر عن المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، الذي عقد اجتماعه في العاصمة الجزائرية على مدى أربعة أيام، تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، وترأسه الشاعر حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام، إلى تحرير الأراضي العربية المحتلة، ووقف نزف الخلافات العربية، ودان البيان الختامي دعوة الرئيس الأميركي لنقل سفارة بلاده في فلسطين المحتلة إلى القدس الشريف، في محاولة لإضفاء الشرعية الدولية على تهويدها، واستنكر القرارات العنصرية التي اتخذتها الإدارة الأميركية بمنع رعايا سبع دول عربية وإسلامية من دخول أميركا وربط الإسلام بالإرهاب، كما دعا إلى تحرير الأراضي العربية المحتلة سواء الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التي تحتلها إيران، أو الجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية الواقعتين تحت الاحتلال الصهيوني، أو الاحتلال الإسباني لسبتة ومليلة في المغرب.

وأكد البيان أن الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، تستدعي من المثقفين العرب إعلاء قيم ثقافة المقاومة بكل تجلياتها. وتوجه الاتحاد العام إلى القادة العرب عشية انعقاد مؤتمر القمة في بغداد، لوقف نزف الخلافات العربية، ودعا إلى تضامن العرب وتكامل طاقاتهم، وأكد الاتحاد رفضه كل تدخل دولي أو إقليمي في شؤون أي دولة عربية، ورفض كل محاولة لتصدير تجربة بعينها، فالشعب العربي هو صاحب الحق في اختيار نظامه السياسي بأسلوب ديمقراطي بعيدًا عن أي فوضى مسلحة.

ونبذ الاتحاد العام كل دعوة للتطرف والغُلو وأدان الأعمال التي ترتكبها الجماعات الإرهابية كافة.

وحيَّا الاتحاد العام البطولات التي يسطرها الشباب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على الصهاينة لوقف تهويد القدس، ورفع الحصار عن غزة ووقف الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية، ودان كل محاولات التطبيع مع العدو الصهيوني، ودعا الأدباء والكتاب العرب إلى مواجهة التطبيع الثقافي.