استعدادات للدورة الثامنة من ملتقى الشارقة للخط العربي

الشارقة (الاتحاد)

في إطار الاستعدادات لملتقى الشارقة للخط الذي يقام في أبريل 2018، عقدت إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة والإعلام، اجتماعاً في مقرها بمنطقة اللية بالشارقة، بحضور محمد إبراهيم القصير، المنسق العام للملتقى، ومدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، وفريق عمل الملتقى، حدد خلاله القصير مهام الملتقى وفعالياته واللجان الإدارية التي ستشرف عليها.كما تم الاتفاق على ضم متخصصين في فن الخط العربي إلى اللجنة التحضيرية لاختيار الأعمال التي ستفوز بجوائز الملتقى.

وقال القصير في نهاية الاجتماع، إن الملتقى من الفعاليات التي أفسحت المجال لإبراز فن الخط العربي، والتعريف بفن الخط العربي وعراقته دولياً وعالمياً، ما يجسد النظرة الثاقبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي رعى هذا الملتقى.