  • الجمعة 17 ربيع الآخر 1439هـ - 05 يناير 2018م

النصر يواصل تدريباته

واتفورد يبحث استعادة زاراتي من «العميد»
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تاريخ النشر: الجمعة 05 يناير 2018

وليد فاروق (دبي)

يبحث نادي واتفورد الانجليزي جدياً استعادة الأرجنتيني ماورو زاراتي نجم نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك في حالة عدم نجاحه في ضم ديدييه ندونج، لاعب وسط فريق سندرلاند ومنتخب الجابون، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الذي يحتل المركز العاشر، في جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرلييج».

وكان زاراتي (30 عاما) قد انضم إلى صفوف النصر في الساعات الأخيرة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الماضية، ليحل بديلاً للبرازيلي سانتوس فاندرلي الذي كان قد أصيب بعد مشاركته في 3 مباريات فقط بالدوري، قبل أن يتم قيد الأخير مرة أخرى في قوائم «العميد»، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن هذه المرة بدلاً من المغربي عبد العزيز برادة.

وذكرت صحف إنجليزية منها «هيرتفورد شاير ميركوري» أن نادي واتفورد الذي أعار زاراتي إلى النصر يسعى خلال الأيام القليلة المقبلة إلى حسم أمره، وتحديد مدى حاجته إلى اللاعب خاصة أن إعارته تتضمن إمكانية عودته إلى فريقه الانجليزي خلال شهر يناير الجاري حسبما ذكرت الصحفية.

ونقلت الصحيفة عن ماركو سيلفا مدرب فريق واتفورد الانجليزي قوله: «هناك فرصة واحدة فقط لدينا في يناير، سنقوم باتخاذ القرار الذي نعتقد أنه الأفضل بالنسبة لنا كفريق واحد، وسوف نرى من يمكن ضمه إلى صفوف الفريق، سواء زاراتي أم ندونج».

وأضاف: «كانت بداية زاراتي جيدة في الموسم الماضي، عندما جاء في يناير الماضي، لكنه أصيب بإصابات كبيرة أوقفته عن المشاركة، وعن كرة القدم بصفة عامة، كانت لديه بعض المشاكل في بداية الموسم مع كثافة المباريات المتلاحقة، ولكن هذا أمر طبيعي بعد غياب 6 أو 7 شهور بعيداً عن المستطيل الأخضر». ... المزيد
     
 

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