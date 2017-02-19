عبد الجليل السعد.. وسقطَ حارسٌ آخَر

محمد عبدالسميع (الشارقة)

غيب الموت مساء أمس، السبت 18 فبراير 2017، قامة تراثية وبحثية مهمة وذاكرة حافظة للتراث، الكاتب والباحث عبدالجليل السعد، بعد دخوله في غيبوبة استمرت تقريباً شهراً.

واشتهر الراحل بتعدد عطاءاته وكتاباته التي تنوعت بين كتابة السيناريو السينمائي (كتابة سيناريو فيلم الرمال العربية)، وكتابة حلقات تلفزيونية (سوالف بو عريفان)، والبحث الثقافي والتراثي، والمقالة الصحفية، والترجمة من الإنجليزية إلى العربية، والنقد المسرحي، والكتابة في الموسيقى الشعبية، والموال الشعبي، وزينة المرأة، والحكاية الشعبية.

أثرى «جليل» المكتبة التراثية الخليجية العربية، بعدد كبير من الأبحاث والإصدارات والدراسات. وكتب في العديد من الصحف الإماراتية (الاتحاد، الخليج، البيان، الظفرة)، وفي الصحف البحرينية (صدى الأسبوع، الأيام، الوسط)، ومجلة رؤى العُمانية، وكان فاعلاً في الحراك الثقافي المحلي ومتابعاً لما يدور فيه، وشارك في نشاطات عديدة كالندوات والحلقات النقاشية، وهو من كتاب «الاتحاد الثقافي» الذي ينشر له في عدد الخميس المقبل، 23 فبراير 2017، آخر ما كتب في التراث.