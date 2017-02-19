  • الأحد 22 جمادى الأولى 1438هـ - 19 فبراير 2017م
  11:28    القوات العراقية تسيطر على قريتين جنوب الموصل        11:29     رئيس الوزراء العراقي يطالب القوات التي تتقدم صوب الموصل باحترام حقوق الإنسان         11:30     القوات العراقية تقول إنها تتقدم صوب غرب الموصل من الجنوب وتسيطر على قرى         11:33    الشيخة_فاطمة تشهد العرض المصاحب لافتتاح " آيدكس " 2017        11:38     مسؤول أمريكي: حظر جديد على السفر سيعفي حاملي البطاقات الخضراء         11:50     القوات الحكومية تصعد لليوم الثاني قصفها على حي القابون شمال شرق دمشق         11:55     أرامكو السعودية : وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تسرب زيت من خط أنابيب الشركة        12:09     قائد قوات التحالف بقيادة أميركا في بيان: "الموصل ستكون معركة صعبة لأي جيش في العالم"         12:12     ماليزيا تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين في مقتل كيم جونج نام         12:12     إسرائيل تسلم اخطارات بهدم 40 منزلا فلسطينيا ومدرسة شمال شرق القدس         12:15     أندريا بيرلو يعود ليوفنتوس ولكن في منصب جديد     

سهرَ على حماية الذاكرة وترجّل مخفوراً بعشق التراث

عبد الجليل السعد.. وسقطَ حارسٌ آخَر
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

محمد عبدالسميع (الشارقة)

غيب الموت مساء أمس، السبت 18 فبراير 2017، قامة تراثية وبحثية مهمة وذاكرة حافظة للتراث، الكاتب والباحث عبدالجليل السعد، بعد دخوله في غيبوبة استمرت تقريباً شهراً.

واشتهر الراحل بتعدد عطاءاته وكتاباته التي تنوعت بين كتابة السيناريو السينمائي (كتابة سيناريو فيلم الرمال العربية)، وكتابة حلقات تلفزيونية (سوالف بو عريفان)، والبحث الثقافي والتراثي، والمقالة الصحفية، والترجمة من الإنجليزية إلى العربية، والنقد المسرحي، والكتابة في الموسيقى الشعبية، والموال الشعبي، وزينة المرأة، والحكاية الشعبية.

أثرى «جليل» المكتبة التراثية الخليجية العربية، بعدد كبير من الأبحاث والإصدارات والدراسات. وكتب في العديد من الصحف الإماراتية (الاتحاد، الخليج، البيان، الظفرة)، وفي الصحف البحرينية (صدى الأسبوع، الأيام، الوسط)، ومجلة رؤى العُمانية، وكان فاعلاً في الحراك الثقافي المحلي ومتابعاً لما يدور فيه، وشارك في نشاطات عديدة كالندوات والحلقات النقاشية، وهو من كتاب «الاتحاد الثقافي» الذي ينشر له في عدد الخميس المقبل، 23 فبراير 2017، آخر ما كتب في التراث.

تعدد المنجز وتنوعه ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا