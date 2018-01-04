الشارقة يهزم دبا استعداداً لعودة الدوري

الشارقة(الاتحاد)

فاز الشارقة 2/‏ 1 على دبا الفجيرة في المباراة الودية التي جرت بينهما أمس في إطار استعدادات الفريقين لعودة دوري الخليج العربي، أنهى الشارقة الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين، ونجح دبا في تقليص النتيجة في الشوط الثاني، وقام عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة بإشراك الثنائي الأجنبي الجديد الأوزبكي شوكوروف والبرازيلي لولينهو، وقدم الشارقة مستوى أفضل بكثير من مباراة عجمان الأخيرة الودية أيضا.

جاءت البداية سريعة من الجانبين، وكان الشارقة هو البادئ بالهجوم في الدقيقة السابعة، من هجمة منظمة عن طريق محمد إبراهيم، وتحولت إلى ركنية، نفذها فاندر وأبعدها الدفاع مرة أخرى، ورد دبا بهجمة منظمة لم تسفر عن شيء.

وكاد محمد إبراهيم أن يفتتح التسجيل من الفرصة التي هيأها له سيف راشد بعد أن تخطى أكثر من لاعب بالجهة اليمنى، لكن محمد إبراهيم سدد الكرة على يسار القائم في الدقيقة 20، بعدها بدقيقتين افتتح سيف راشد التسجيل بكرة قوية سددها من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس دبا في التعامل معها لتعانق الشباك.

حاول دبا معادلة النتيجة واندفع لاعبوه نحو مناطق الشارقة الدفاعية، ويقود فاندر هجمة مرتدة سريعة تخطى فيها 3 من لاعبي دبا، ومرر لشوكوروف المتقدم، والذي بدوره مرر كرة بينية جميلة لمحمد إبراهيم الذي لم يجد صعوبة في تسجيل الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 27.

تواصلت محاولات دبا بعد الهدف الشرقاوي الثاني، وكاد أحمد راشد أن يقلص الفارق في الدقيقة 35 بكرة قوية من خارج الصندوق أخطأت المرمى بقليل.

ساد الهدوء الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، ولم تسنح فرص خطيرة للتسجيل، باستثناء عرضية عبد الله غانم في الدقيقة 37 التي أبعدها الدفاع، وتسديدة إدريس فتوحي في الدقيقة 39 والتي أبعدها أحمد ديدا.

وفي الشوط الثاني دفع العنبري بالعديد من لاعبيه للاطمئنان على مستواهم، ونجح دبا في تقليص الفارق في الدقيقة 67، عن طريق سند علي، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة بهدفين مقابل هدف.