«السلحفاة جورج» تعود لأرخبيل غالاباغوس بعد تحنيطها

كيتو (أ ف ب)

عادت السلحفاة «المحنطة» جورج العملاقة، آخر السلاحف من هذا النوع التي نفقت سنة 2012، أمس الأول الجمعة إلى موطنها في أرخبيل غالاباغوس في الإكوادور، حيث سيتم عرضها.

وقد وصلت السلحفاة أمس الأول الجمعة إلى بويرتو أيورا عاصمة جزيرة سانتا كروز على متن طائرة عسكرية إكوادورية أقلعت من جنوب غرب البلاد، بعد جلبها من متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك، حيث خضعت للتحنيط، على ما أعلن المتنزه الوطني لغالاباغوس. والموطن الطبيعي لهذه السلحفاة البرية من نوع «تشيلونويديس أبيغدوني» الذي بات اليوم منقرضاً، هو جزيرة بينتا في الأرخبيل الواقعة على بعد ألف كيلومتر من ساحل الإكوادور بالمحيط الهادئ.

ونفقت السلحفاة في يونيو 2012 عن 90 عاماً، بحسب تقديرات الخبراء، وهي تعد من أشهر رموز أرخبيل غالاباغوس، وستعرض اعتباراً من 23 فبراير الجاري، في صالة فتحت لهذا الغرض خصيصاً في مقر المتنزه الوطني لغالاباغوس في بويرتو أيورا.

وهي عاشت سنواتها الأربعين الأخيرة في الأراضي التابعة للمتنزه، وباتت رمزاً لجهود المحافظة على نوع قضى عليه القراصنة والصيادون الذين انتشروا في الأرخبيل منذ القرن الثامن عشر. ولقبت هذه السلحفاة بـ«جورج الوحيد» لرفضها التزاوج مع سلاحف أخرى من أنواع فرعية، وقد عرضت السلحفاة «المحنطة» في متحف نيويورك بين سبتمبر 2014 ويناير 2015.