ريال مدريد يحتفل بعودة بيل بثنائية في إسبانيول

مدريد (د ب أ)

اكتفى ريال مدريد بهدفين ليواصل انتصاراته المتتالية وتغريده المنفرد على صدارة الدوري الإسباني، بفوز ثمين 2 - صفر على إسبانيول، في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

على استاد «سانتياغو برنابيو» فرض الريال سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب خلال شوطي المباراة، ولكنه ترجم هذا التفوق الواضح إلى هدف واحد في كل شوط. وتقدم الريال بضربة رأس من المهاجم الإسباني الخطير ألفارو موراتا في الدقيقة 33، ليكون الهدف السابع لموراتا في المسابقة هذا الموسم. وفي الشوط الثاني، سجل الويلزي جاريث بيل هدف الاطمئنان للريال في الدقيقة 83، ليكون أفضل احتفال لبيل مع عودته اليوم للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ورفع الريال رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي، ليوسع الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط قبل مباراة الأخير مع ليجانيس اليوم بنفس المرحلة، وتتبقى للريال مباراتان مؤجلتان مع فالنسيا وسلتا فيجو.

وفي المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 32 نقطة في المركز التاسع، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي. فرض الحذر الشديد هيمنته على الأداء في الدقائق الأولى من المباراة، لينحصر اللعب في وسط الملعب مع تفوق الريال في الاستحواذ على الكرة، فيما لم يظهر المنافس رهبة كبيرة في مواجهة الريال. بمرور الوقت، تخلى الفريقان عن الانكماش الدفاعي، وبدأ كل منهما في محاولاته الهجومية. وكاد الريال يفتتح التسجيل في الدقيقة 12، إثر ضربة ركنية لعبها الألماني توني كروس وقابلها البرتغالي بيبي بضربة رأس، لكنها لم تكن متقنة لتذهب الكرة بعيدا عن المرمى. وشن ألفارو موراتا هجمة أخرى للريال في الدقيقة التالية، وتلاعب بدفاع إسبانيول داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وتصدى لتسديدته لتخرج الكرة إلى ركنية لم تستغل جيداً.