  • الأحد 22 جمادى الأولى 1438هـ - 19 فبراير 2017م
  11:19    صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يستقبلان رؤساء الوفود المشاركة في معرض ومؤتمر آيدكس 2017 المقام في أبوظبي         11:28    القوات العراقية تسيطر على قريتين جنوب الموصل        11:29     رئيس الوزراء العراقي يطالب القوات التي تتقدم صوب الموصل باحترام حقوق الإنسان         11:30     القوات العراقية تقول إنها تتقدم صوب غرب الموصل من الجنوب وتسيطر على قرى         11:33    الشيخة_فاطمة تشهد العرض المصاحب لافتتاح " آيدكس " 2017        11:38     مسؤول أمريكي: حظر جديد على السفر سيعفي حاملي البطاقات الخضراء         11:50     القوات الحكومية تصعد لليوم الثاني قصفها على حي القابون شمال شرق دمشق         11:55     أرامكو السعودية : وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تسرب زيت من خط أنابيب الشركة        12:09     قائد قوات التحالف بقيادة أميركا في بيان: "الموصل ستكون معركة صعبة لأي جيش في العالم"         12:12     ماليزيا تبحث عن أربعة مشتبه بهم آخرين في مقتل كيم جونج نام         12:12     إسرائيل تسلم اخطارات بهدم 40 منزلا فلسطينيا ومدرسة شمال شرق القدس         12:15     أندريا بيرلو يعود ليوفنتوس ولكن في منصب جديد     

عزز صدارة «الليجا» بالفوز الرابع على التوالي

ريال مدريد يحتفل بعودة بيل بثنائية في إسبانيول
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 19 فبراير 2017

مدريد (د ب أ)

اكتفى ريال مدريد بهدفين ليواصل انتصاراته المتتالية وتغريده المنفرد على صدارة الدوري الإسباني، بفوز ثمين 2 - صفر على إسبانيول، في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

على استاد «سانتياغو برنابيو» فرض الريال سيطرة شبه مطلقة على مجريات اللعب خلال شوطي المباراة، ولكنه ترجم هذا التفوق الواضح إلى هدف واحد في كل شوط. وتقدم الريال بضربة رأس من المهاجم الإسباني الخطير ألفارو موراتا في الدقيقة 33، ليكون الهدف السابع لموراتا في المسابقة هذا الموسم. وفي الشوط الثاني، سجل الويلزي جاريث بيل هدف الاطمئنان للريال في الدقيقة 83، ليكون أفضل احتفال لبيل مع عودته اليوم للمشاركة في المباريات بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ورفع الريال رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي، ليوسع الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط قبل مباراة الأخير مع ليجانيس اليوم بنفس المرحلة، وتتبقى للريال مباراتان مؤجلتان مع فالنسيا وسلتا فيجو.

وفي المقابل، تجمد رصيد إسبانيول عند 32 نقطة في المركز التاسع، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي. فرض الحذر الشديد هيمنته على الأداء في الدقائق الأولى من المباراة، لينحصر اللعب في وسط الملعب مع تفوق الريال في الاستحواذ على الكرة، فيما لم يظهر المنافس رهبة كبيرة في مواجهة الريال. بمرور الوقت، تخلى الفريقان عن الانكماش الدفاعي، وبدأ كل منهما في محاولاته الهجومية. وكاد الريال يفتتح التسجيل في الدقيقة 12، إثر ضربة ركنية لعبها الألماني توني كروس وقابلها البرتغالي بيبي بضربة رأس، لكنها لم تكن متقنة لتذهب الكرة بعيدا عن المرمى. وشن ألفارو موراتا هجمة أخرى للريال في الدقيقة التالية، وتلاعب بدفاع إسبانيول داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وتصدى لتسديدته لتخرج الكرة إلى ركنية لم تستغل جيداً.

وكثف الريال هجومه في الدقائق التالية، وحاصر إسبانيول في منطقة الجزاء معظم الوقت لكنه عانى من الدفاع المتكتل. وسقط ماتيو كوفاسيتش نجم الريال مصابا بجرح أسفل العين في الدقيقة 25، إثر التحام قوي مع بابا كولي ديوب لاعب اسبانيول، ولكنه أصر على استئناف اللعب بعد وضع ضمادة على الجرح. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا